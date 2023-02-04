1949年中國革命勝利在即，毛澤東主席在中共七屆二中全會報告中發出警示：因為勝利，黨內的驕傲情緒，以功臣自居的情緒，停頓起來不求進步的情緒，貪圖享樂不願再過艱苦生活的情緒，可能生長。因為勝利，人民感謝我們，資產階級也會出來捧場……這一點現在就必須向黨內講明白，務必使同志們繼續地保持謙虛、謹慎、不驕、不躁的作風，務必使同志們繼續地保持艱苦奮鬥的作風。

「驕傲情緒，以功臣自居的情緒」是一種普遍現象，發生在有「資格」者身上，其表現形式包括拒絕批評、拒絕監督，不思反省自身問題，老子天下第一，唯我獨尊正確，老虎屁股摸不得，反過頭來威嚇批評者、監督者。

日前，《東網視頻》本着為民喉舌、如實評論精神，發揮第四權天職，透過輕鬆幽默手法探討香港警方執法能力問題，不料收到警方函件，指影片內容以嘲笑態度對警員作出偏頗批評，對此表示極度遺憾及強烈不滿。警方還把信件副本抄送政府新聞處、香港報業評議會、香港報業公會，似有連帶警告香港整個新聞媒體報業的架勢。

3年多前香港發生反修例暴亂，警隊壓力極大，苦纏苦鬥多時不果，在中央和絕大多數港人、正義愛國媒體支持下，在《港區國安法》利劍揮出下，警方平息了暴亂，為香港由亂而治盡了本分、立了功。在新形勢需要下，在中央信任、市民願望下，武將上位，警隊成了耀眼升起的明星。

這種情況，有人會產生驕傲情緒、以功臣自居的情緒並不奇怪，然而需要當局注意和警隊自省的，是要警惕和克服這種不健康的有害情緒。這種情緒發展下去，會令自己驕橫跋扈、任意妄為，抗拒批評、監督和制衡，權力會成為「絕對權力」，而絕對權力會導致「絕對腐敗」，會反噬「一國兩制」，歷史教訓歷歷在目。我們要的可執行「一國兩制」使命的警隊，應該是一支忠勇、無私、清廉、專業、謙虛、謹慎、自覺接受社會監督和批評的警隊。