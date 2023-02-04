美國國防部長奧斯汀和北約秘書長斯托爾滕貝格近日不約而同訪問亞洲，前者走訪南韓和菲律賓，後者走訪南韓和日本。所謂善者不來，來者不善，他們顯然都是衝着中國而來，說白了就是要打造圍堵中國的包圍圈。菲律賓同意將對美軍開放的軍事基地由4個增至9個，大概就是奧斯汀此行主要目的和最大收穫。但這並不表示菲律賓願意充當美國反華棋子，畢竟它沒有這個實力，而且經貿方面高度依賴中國，反華對其有百害而無一利，總統小馬可斯不會不明白這個道理。美國到處拉幫結派，挖空心思針對中國，反而暴露本身底氣不足，心虛膽怯。

在亞洲，願意充當反華打手的國家大概只有日本，南韓充其量見風使舵，投機取巧。所以，斯托爾滕貝格在日本的發言遠比在南韓露骨。他在東京慶應大學演講中極力渲染「中國威脅論」，聲稱中俄正在走近，中國對軍備的巨大投資，以及發展新的先進軍事能力，充分表明中方對北約盟友構成威脅及挑戰；又形容安全問題「不是地區性的，而是全球性」，重申北約與印太夥伴進行更密切的合作很重要。

這正是典型的賊喊捉賊，明明是北約企圖把魔爪伸向亞洲，刻意製造地緣政治緊張，反指中國對北約構成威脅及挑戰，可謂邏輯混亂，語無倫次。難道中國發展先進軍事力量也有罪？中國與北約風馬牛不相及，如何構成威脅及挑戰？眾所周知，北約早就淪為美國的軍事機器，或者說維護霸權的工具，斯托爾滕貝格不過是華盛頓的政治代理人，此次顯然是奉命東來，與美國國防部長奧斯汀一唱一和，互相配合，圍堵中國的目的昭然若揭。

事實證明，北約東擴不僅僅是針對俄羅斯，而且已經踩到中國家門口，俄羅斯起而應戰，中國又豈能退縮。美國和北約害怕中俄愈走愈近，其實這種局面正是他們促成的。中國只想和平發展，實現民族復興，從來無意威脅和挑戰任何國家，更加不想與任何國家為敵，奈何美國基於冷戰思維和意識形態偏見，一直千方百計阻止和破壞中國崛起，自己力不從心，就拉攏盟友一起上。在這種情況下，中國除了與俄羅斯互相支持打破包圍圈，還有甚麼選擇？

天下本無事，老美自擾之。當今世界之所以紛紛擾擾，皆因美國到處煽風點火，它才是世界和平的最大威脅。