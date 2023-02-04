黑暴一役，警方護港有功，這一點毋庸置疑，惟在一片讚美聲下，有人會否急速自我膨脹，做得不好都以為做得很好，善意批評聽在耳裏都變成惡意和嘲諷？這是否自卑變成自大，自大變成狂妄，市民心中有數。

《東網視頻》就近日多宗警方執法軟弱無力，擒兇反被傷的案件拿出來討論，皆因這都是市民關心的話題，何況警方弱不禁風，自己也保護不了，還如何保護市民？視頻中，主持人用輕鬆幽默手法表達，乃係傳媒針砭時弊的慣常做法。

詎料一件無傷大雅、也是傳媒發揮第四權天職的尋常事，警方看在眼裏竟怒不可遏，覺得被冒犯，突然大發官威，發信向《東網》施壓，又是「極度遺憾」，又是「強烈不滿」，無非就是要《東網》收聲，同時顯示權威不容批評。傳媒作為第四權，監察政府施政，為社會不平事發聲，乃係天職，警隊作為政府的一部分，支的是公帑，納稅人對警隊有期望，傳媒作出監督好言相勸，請問何罪之有？為何警方這麼大反應？是因為心中有虧，恰恰被戳中短處嗎？

警隊作為全港最龐大的執法隊伍，做得好是社稷之幸，有不足之處改善就是，何需刻意與傳媒過不去，以示自己威風八面？所謂面係人哋畀，架係自己丟，市民對警隊有何觀感，不是阿Sir說了算，而是大家自有一把尺。

都不論層出不窮的警隊內部醜聞了，就說其中一宗執法無力案件，兩位阿Sir也制服不了醉酒菲漢，最終要連轟多槍致菲漢命危。筆者認識不少朋友，私下都議論紛紛，質疑是否過度使用武力，更擔心警察連醉漢都難於應付，如何捉大賊。只是礙於嚴刑峻法愈來愈多，不敢公開議論，難得有《東網》為民發聲，大家都說吐了一口烏氣。