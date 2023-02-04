近期警方執行任務時屢有缺失，讓不少市民失望，《東網》的時事評論環節，抱着愛深責切的態度，引述事實，督促警隊正視問題，並予以改善，這該是傳媒工作者的職責所在。詎料卻招來警方來信嚴詞申斥，對《東網》的做法表示「極度遺憾」與「強烈不滿」。

筆者將該視頻從頭到尾看過一遍，內容可謂言之有物，編排也是巧費心思，尤其是將上世紀80年代流行曲《男子漢》的歌詞改寫，帶出的諷刺意味堪稱妙至毫巔，讓人忍俊不禁，我看罷也忍不住哼唱了幾句，心想做新聞評論，不一定要正兒八經的模樣，有時候語帶幽默、綿裏藏針會更加可取。中國古代由《詩經》開始，就有用歌謠諷刺時弊的傳統，所謂「言之者無罪，聞之者足以戒」。孔夫子對這種溫厚平和的論政方式擊節讚賞，如果老人家泉下有知，知道今天的香港，竟然變成「言之者有罪，聞之者不必戒」的世界，他定然會椎心泣血。

《東網》、《東方日報》的新聞處理手法，向來跟壹傳媒和香港電台的《頭條新聞》不同，後者是對政府部門處處找碴，蓄意抹黑，我們卻是「是其是、非其非」，力求講真話。筆者沒資格代表他人，但最少可以代表自己，回想起在2019年反修例風波期間，香港警隊依法平暴，努力維護綱紀。本欄對此，從沒吝嗇過讚美之詞，印象所及，當時大力支持警隊者，在本報中也絕不止我一個時評人。

該支持的支持，乃「是其是」；該批評的批評，乃「非其非」。本報刊出文章讚譽警隊時，警方不會來信自謙，說是愧不敢當；但遇到批評，就忙不迭來函反駁，這豈不是輸打贏要，更會失卻了警隊應有的風範！