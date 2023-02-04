英國內政部日前發布影片指，過去兩年有14.45萬港人經BNO簽證計劃赴英展開新生活，為當地經濟及社區帶來貢獻，期待未來數年會有更多合資格的港人移英。正所謂「唔怕你精，唔怕你呆，最怕你唔來」，指的就是當前的移英生活了。

數字不騙人，英國通脹率雖然已連續兩個月回落，惟去年12月消費物價指數按年上漲10.5%，仍然處於40年高位水平，食品和飲料價格按年急漲16.9%，已是連續17個月上升，升幅更是1977年9月以來最大，就連財相侯俊偉也說高通脹是家庭預算的噩夢。反觀香港同期數字為2%，選擇於過去兩年離港移英的人士，究竟是被超高通脹選中，還是他們選擇了超高通脹的時世站出來？答案得看他們洗濕了頭後有沒有直面自己的勇氣，但觀乎他們當中不少人對「貢獻」論大為受落，情況恐未必樂觀。

實不相瞞，近日再有移英港人上網教同路人如何以陰招減省生活支出，表示可以利用牛奶製造商表明只要客人反映意見便可獲退還購買牛奶款項的制度，以負評騙取免費奶，除反映牛奶、芝士和雞蛋物價的確高企外，亦帶出了移英港人在推動英國人於堵塞濫用制度漏洞方面的貢獻。

英國的通脹問題已經嚴重至有任職教師者，因為薪金追不上通脹，要向「食物銀行」求助，又有人選擇不吃晚餐，寧願將省下來的金錢為子女購買食物。移英港人離港前賣樓、提取強積金，抵英時多半手上有一筆現金，他們對物價飛升感覺不會特別強烈，待意識到那筆錢要用來應付「5+1」生活，便知捉襟見肘，或會對英國作家毛姆在《月亮與六便士》關於貧窮的描寫以及「他記得從前一個先令就能買到13隻上等的牡蠣」之結語感觸良多，為何牡蠣不設負評退款機制呢？