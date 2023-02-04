政府日前開展「你好，香港！」大型宣傳活動，將送贈50萬張機票予內地及海外旅客。當局表示，考慮到部分人會攜同親友一起來港，預期計劃可為香港帶來150萬以上入境旅客，佔未來半年客流量逾一成。另外，當局亦會預留8萬張機票，今夏送予港人外遊。

這次宣傳活動，開支和規模之大史無前例，足見政府積極全方位推廣香港，凸顯重振旅遊業的決心。這是催旺丁財的策略，有力擦亮香港招牌，重建旅遊之都、購物天堂、動感之都形象。

十多年前旅發局廣告《Friendly HK, You Make a Difference》，一句「熱情香港，好客之道，又點少得你」深植港人回憶。送機票吸引旅客來港之餘，市民亦可出一分力，透過發揮民間滲透力，向海外朋友介紹香港，助重塑本港「好客之都」形象。

受疫情衝擊，香港去年本地生產總值（GDP）預估收縮3.5%，遜於官方和市場預期。旅遊業作為本港傳統四大支柱行業，經濟貢獻卻由過去逾4.5%跌至不足0.5%，香港連串大力宣傳推廣，可扶助業界擺脫困境。此外，據旅發局統計，2018、2019年分別約6,500萬和5,600萬名訪客中，近80%來自內地，可見內地旅客對本港旅遊市場的重要性，港府須重點吸引內地客親身來港，體驗本港疫後實況和吸引力，說好香港故事。同時，如在快將發表的財政預算案再次向市民派發消費券，亦有助促進乘數效應，進一步刺激本港經濟復甦。

香港將舉行連串大型活動、貿易展覽和國際盛事，而傳統的旅遊項目需升級換代，當局應研究開發深度遊、盛事遊、文化遊等新產品，同時為業界提供復業支援，讓香港旅遊動起來、活起來，重現魅力。