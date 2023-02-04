政府的追落後建3萬多簡約公屋計劃文件細節曝光後，即引來利益團體的反彈和反對。最敏感的莫過是東九龍啟德新發展土地上起的1.07萬個簡約公屋單位，反對的聲音來自兩方面，首先是香港地產界表示擔心人口增加後「塞爆」該區；其次是九龍中某立法會議員及組織表示選址引起區內屋苑業主關注，遂策劃舉行集會遊行反對，後在房屋局局長約見後把行動取消。其實，所謂的「擔心」或「關注」，無非是憂慮簡約公屋影響該地段私人物業的價值而已。

地產發展商利益所在，例必反對，見怪不怪，廣大市民都知道，就看特區政府會否企硬，還是屈膝於地產商聯手壓低投地出價的威脅了。

鄰近私人屋苑業主的擔憂，也是人之常情。正所謂針不拮到肉不知痛，但可透過積極的城市設計，使簡約公屋設計配合環境和交通，盡最大限度減低周邊的負面影響，促進地區經貿商業形象和改善就業等的多元發展，也是改善環境的補償契機。香港多個新市鎮的設計布局，早有成功的經驗可供借鏡，不必為反對而反對；可大力促政府掌握和理解民意，透過改善規劃設計理順關係，從而達到一家便宜兩家着、和諧多元的更臻完善的城市設計方案。君不見，港島的愛秩序灣、柴灣小西灣，上世紀的沙田新市鎮等，不也是樓宇多樣密集和諧共處一地一區嗎？當地私樓樓價因有公屋而劇跌過嗎？

新選制產生的立法會議員不應該為反而反，把立法會降為區議會；應有大局觀和促政府改善施政，積極從疏導、協商、改革、創新、多贏的角度和手法調解糾紛，引領爭議各方協商、互諒互讓解決爭端。動輒使用街頭政治手段是不可取的，何不善用投票權督促和改善政府施政？