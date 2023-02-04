《東網視頻》收視率高企，皆因風趣幽默抵死，而所表達的卻是基於事實。呢，嗰段「男子漢無搏雞力 治安壞市民心驚」短片，內容全以事實為依歸，就香港警察過去喺多宗案件中嘅表現作出評論。其實表達事件可以有不同手法，一如評論時事，老朽有時亦會以嬉笑怒罵手法來寫，然非游談無根，一樣要基於事實！

以前報章有所謂「怪論」，係受讀者歡迎嘅另一文類，以三蘇嘅「怪論」最出名。三蘇即高雄，學者指其「往往談笑用兵，把問題層層逼出，把人的虛偽剖破」，並指「怪論」最有趣的是乍看不合常情，細想之下卻含至理。老朽睇嗰集「男子漢無搏雞力」嘅視頻，正正以看「怪論」之心情欣賞之，有趣、過癮，拍掌稱善，事實都擺在眼前，本報「正論」尋日分析詳矣，不必老朽贅言。

事實上，以諧趣嬉笑方式去表現的「怪論」，古已有之，所謂：俳優以狂自居，實際上是用「俳諧怒罵」的方式說實話。所以話，警方又使乜小題大做，煞有介事致函《東網》，指影片內容以嘲笑的態度「對警員作出偏頗的批評」，對此表示「極度遺憾」及「強烈不滿」云云。唉！《東網視頻》不過以一種「俳諧」方式說實話而已，都冇「怒罵」，事實都喺陽光下，讀者大眾均有目共睹，只係主持者講得生鬼有趣，唔通咁就變「偏頗批評」，都真係欲加之罪，何患無詞？

老朽賣文本着「凡攻我之失者，皆我師也」，無不樂受而心感激之，只會認真檢討自己嘅缺失，點會感到極度遺憾及強烈不滿？只懷着謙卑心情，平時多做功課，下筆更加謹慎而已！事實係男子漢豈能不練勇精強，如雞伏卵，如爐煉丹，老朽希望帶勇之人都認真睇吓晚清復興大臣曾國藩如何治軍！