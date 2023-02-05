娛圈單打：美女回巢鬥演技　香港觀眾有福了

香港的觀眾有福了！重量級視后佘詩曼早前宣布回巢TVB拍劇，劇集更以新鮮感十足的新聞女主播為題材，未開拍先轟動。詎料TVB一不做二不休，一於玩鋪勁，請來同樣已經離巢的李施嬅加盟與阿佘鬥戲，而男主角之一是視帝譚俊彥，可謂火花四濺，星光熠熠。

新劇暫名《NEWS新聞女王》，齋聽已經夠晒霸氣。以新聞女主播為題材的劇集，香港並不多見，外國則很尋常，例如日劇代表有鈴木保奈美主演的《新聞女郎》，美劇近期也有珍妮花安妮絲頓擔正的《晨早直播室》。可以預料，由出名有演技有美貌的阿佘和李施嬅來演，必定睇頭十足，戲味滿瀉。

尤其阿佘在內地發展了一段時間，久未在本地螢光幕露面，觀眾對她十分掛念。至於李施嬅離開TVB決心往外闖，2017年憑微電影《Once More》奪得歐美影展最佳女演員獎，揚威海外；繼而又憑加拿大劇集《血與水》獲提名「第7屆加拿大銀幕獎」女配角，成績不俗。今番回巢，能否為她開齋，一圓從未在娘家奪得視后的美夢，外界都相當期待。

講開李施嬅，入行20年，始終未嘗大紅滋味，觀眾都戥她不值。靚仔靚女遍地皆是，但她有一種嫵媚溫柔氣質，是其他花旦所欠缺，演《金宵大廈》入面的舞廳領班Coco姐非常適合，以致她未能憑該劇封后，網民都大嘆可惜。

當然，際遇嘅嘢好難講，需要天時地利人和配合。她的好拍檔陳山聰也要捱了30年，始在今年稱帝吐氣揚眉。不過女星青春有限，最好是攞獎結婚雙響炮啦！