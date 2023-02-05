功夫茶：啟德地王值萬金　規劃失宜惹紛爭

為了要助市民「告別劏房」，政府推出簡約公屋，之不過由於造價高、選址偏，一直引來爭議，成為城中話題，其中一幅位於啟德嘅選址因屬商業核心區，地王值萬金，用嚟起簡約公屋，究竟是否「嘥料」，更惹來激烈紛爭。

呢嗱！房屋局局長何永賢尋日喺大氣電波又大呻覓地唔容易，最初公布包括元朗攸壆路和上水蓮塘尾4個選址，都被彈過於偏遠，如今覓得柴灣及啟德等市區用地，尤其啟德靚地可建逾萬個單位。佢話覓地過程有跟發展局及其他部門檢視，認為選址合適，暫無其他選擇。言下之意，啟德選址，政府企硬，即使打強颱風都打唔甩㗎啦！

局長咁有底氣，功夫茶相信來自財政司副司長黃偉綸較早前喺社交媒體網站表示，無意改變現有8幅簡約公屋嘅用地地址，並重申九龍東作為第二個核心商業區（CBD2）嘅定位不變。佢又批評，不斷挑起社會矛盾，甚至公開「唱衰」自己區嘅價值，不但不智，更係損人不利己，並且將基層和中產業主推向對立面，非做實事者所為。

換句話講，政府依家「做實事」，大家就咪咁多聲氣！黃偉綸又話，立法會工務小組即將討論公屋議題，佢懇請立法會議員和各界將心比心，給劏房戶多一個希望和選擇，唔好離棄社會上最需要幫助嘅一群人！阿哥，經佢一講，好似今日劏房戶嘅「屈室求存」，唔係政府長期規劃失衡嘅錯，唔係政府咁多年嚟都冇積極覓地建公屋嘅錯。簡言之，依家邊個阻止簡約公屋快速上馬，就係冇將心比心，係罪人！

事實上，政府一個政策出台，應考慮嘅細則相當多，呢！簡約公屋即使順風順水起咗，有學者提出「關鍵在分配」，指政府強調嘅係社會價值，而非甚麼「冷冰冰嘅數字」，咁是否居住條件愈差嘅住戶，應該排上入住公屋嘅輪候隊伍前面，以改變居住環境嘅迫切性作為考慮？政府資源要用得公平公正，都係值得深思。

嗱！政府為咗簡約公屋項目向立法會申請約149億元撥款，就誓神劈願話不會改變啟德用地嘅長遠商業用途，也不影響第二個核心商業區嘅計劃，若之後需使用相關土地作長遠用途，局方會交還土地。局方一味重申簡約公屋係「救生艇」，是以要抓緊目標更快幫助劏房戶。政府依家先嚟「悲天憫人」，都贏得地產建設商會表態，原則上同意簡約公屋坐落啟德世運道。最初爭議焦點落在若逾萬個簡約公屋料會有3至4萬人居住，擔心項目會對社區資源及交通負荷造成巨大影響，屆時或會令區內交通「塞爆」。此外，對該區置業嘅居民亦不公平，皆因有家庭窮一生積蓄在此黃金地段置業，若因簡約公屋落戶呢區而拖低附近樓價，咁政府呢隻「救生艇」幫到啲低層又累到啲中產，總之，喺規劃上難逃粗疏之罪！