世界視線：歐洲勞動力短缺　策劃保人才措施

歐洲國家儘管受能源危機影響，但因新冠疫情消退，開始出現勞工短缺問題，特別是法國、德國及意大利，連一向對外輸出勞動力的羅馬尼亞，都在餐飲、建築、醫療護理及資訊科技行業缺乏勞動力。其實這個現象早在2013年就出現，只是在新冠疫症蔓延期間停滯下來，如今情況更嚴重，比10年前空缺增加超過一倍。如何解決這個問題，歐盟經濟及教育部門正在加緊合作共謀對策。

歐盟成員國就業率的計算方法，是以5%為界，5%或以下人口失業就算全民就業，其基本構思是一個僱員在5%或以下失業率，就基本沒有找不到工作的問題。而如今德國、荷蘭、波蘭及捷克的失業率是低於3%，反而勞動力短缺是4%，就連德國面臨一些企業計劃遷出，也無法造成更高失業率改善勞工短缺。

西班牙及希臘這些過去失業率嚴重的國家，都出現對勞工有需求的情況，西班牙失業率由10年前高達26%，急降至如今12%，但勞動力短缺是2%，嚴重集中在南部的農業，這就反映西班牙在這些地區及農務行業出現大量欠缺吸引力的職位，因為農業的工作時間長、遠離家庭生活及欠缺消費娛樂機會，自然吸引不了年輕人入行。另外一個重要因素，是社會行業及勞動需求的改變，就如醫療護理在疫情消退後仍然備受重視，對有專業資格的人士需求遠高於市場供應，一下子專業教育機構也無法訓練出足夠的接班人。

解決的方法，首先是如何增加一些缺工行業的吸引力，以及加緊吸引加入這些行業的培訓。而德國及法國在歐洲以外尋求合適專業資格人士，但眼前成果不大，因為全球疫情後對相關專業人士的需求競爭都很大，德、法文化也很難使專業人士適應。德國雖然加強應用機械人自動化，可是教師及醫療護理的人手短缺就無法用機械人取替。

歐盟也認定了使其勞動力短缺的最大敵人，是美國政府及其《降低通脹法案》，因為這是個大幅津貼美國先進及綠色科技的計劃，會吸引不少歐洲企業轉到美國獲津貼來投資及更多專業人士前往工作，進一步打擊高端行業的勞動力不足！對付的方法是加強對歐盟勞動力短缺行業及就業的津貼。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻