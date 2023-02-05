正論：打開大門迎旅客　人手不足須解決

中港明天全面通關，外地旅客來港亦不用符合疫苗接種要求，意味香港真正復常，同世界接軌。久旱逢甘露，各行各業對四方旅客到訪都異常期待，然而，本港旅遊業已停擺3年，人手大量流失，其他相關行業同樣有此情況，一旦接待能力無法回到疫前水平，勢必見財化水。

中港全面通關萬眾期待，有內地旅遊平台搜尋往返香港機票的數量，在通關消息傳出後半小時內暴增7倍；深圳亦有消息指出，出入境大廳工作人員建議民眾明天才前往辦理赴港簽注，屆時不用排隊，可當場出，暗示將恢復自助簽注服務。

目前全國各地赴港旅遊的自助簽注機尚未開放，只能通過視窗辦理，至少需要7個工作日才能拿到簽注，有內地旅客就是因為簽注難而放棄來港過年。一旦恢復自助簽注，來港的內地旅客勢必暴風式增長。再加上港府豪送50萬張來港機票予中外旅客，料可吸客逾百萬，久違的熱鬧場面，相信很快重現。

本港旅遊業界普遍持樂觀態度，然而港官卻擺出猶在夢中的姿態。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，相信仍需要一段時間才會有大批旅客訪港，難以估計通關後的旅客量，而且封關3年，人們出行模式改變，未知旅客的出行模式會否恢復至同過去一樣。

十問九不知，向來是港產官僚卸膊自保方法，惟中港全面通關是頭等大事，身為相關範疇的局長，理應要對本港有短中長期旅遊規劃，如何在疫後吸客、如何便利旅客來港、如何加強香港吸引力，統統是局長的責任。惟楊局長一味推說甚麼也不知道，試問連他也茫無頭緒，業界定必更加迷茫，這豈是香港之福？

老實說，香港在復常方面的步伐，比東南亞許多地方都要慢，本來已輸在起跑線，港府必須要做到後來居上，提供優惠加強推廣之餘，最重要是了解業界難處，提供方便。由於本港旅遊業停擺多年，許多從業員不是被裁員，就是早已轉行，旅行社、酒店業、旅巴業、航空業及主題樂園的人手至今未能追回疫情前的水平。

正如香港酒店業主聯會指出，首階段通關後內地旅客人數未見大幅上升，但業界人手緊絀的情況已經出現，全面通關後問題勢必加劇，人手不足必然限制行業復甦步伐，直接影響服務質素。旅巴業人手流失及車隊失修等問題更加突出，由招聘到維修都困難重重，業界要求港府放寬旅巴司機年齡限制，並提供維修資金。也有議員建議金管局延長中小企貸款「還息不還本」擔保計劃6個月，及後再因應業務復甦程度延長貸款年期，讓旅遊業界有喘息空間，均值得考慮。

不管怎麼說，機不可失，時不再來。香港在疫後百廢待興，已沒有時間蹉跎，港府不能口說支持旅遊業而沒有實際行動，特事特辦方能在短時間內解決問題。否則，即使有旅客入境本港，但旅遊體驗無法盡興，勢必影響本港重建「旅遊之都」的聲譽，這是送多少機票、找多少頂流明星賣廣告也無法彌補的。