香港應否招攬俄羅斯企業來港支持國際金融中心的新發展呢？

首先，香港是自由港，國際金融中心也應全面開放，不應選擇國家來有限開放，因而不應歧視俄羅斯的企業。若可歧視俄羅斯企業，也當會歧視其他國家的企業，香港便不是自由開放，也不是真正的國際化。

其次，若害怕美國及西方制裁俄羅斯企業連累香港，是否在美國制裁內地企業時，香港都要把它們趕走，劃清界線，來迎合美國西方法律與政治的長臂管治？香港是中國的地方，主權在中國，不可能由香港去放棄主權，歸順美國與西方。若如此，香港為甚麼在1997年回歸？香港的政策應如內地一樣，不理會任何一國的單邊制裁，只接受聯合國的合法決議，對俄羅斯企業與其他國家企業一視同仁，讓它們在港享同等的國民待遇。

再其次，俄羅斯企業不少是在國際市場上一些行業的領先企業，市佔率頗高，它們的科技水準亦高。一方面他們來港發展，當可提升香港國際金融中心的規模和本地經濟的科研科技水準；另一方面，俄羅斯企業來港會製造出對香港原有專業服務不同的需求，俄語、俄國法律制度、俄國的文化和俄羅斯企業的不同國際市場化的取向，都可增添這些方面的發展，改革制度，培育與引進人才。俄語在前蘇聯國家普及，香港能建立這些方面的資源條件能力，當有助吸引前蘇聯國家的企業來港，也可包括個別東歐國家的企業與人才，使香港國際金融中心更全面，有新的市場開拓機會。俄羅斯企業在中東、西亞、非洲都有廣泛的合作關係，它們來港亦可把合作夥伴帶來香港，擴大香港的業務範圍。

最後，中美矛盾早晚形成新冷戰，主因是中國是美國最大的系統競爭對手，美國是容不了中國發展的。因此，香港作為中國最大、最開放的國際金融中心，顯然是美國攻華必拔的釘，就算香港小心謹慎，唯唯諾諾，一切唯美國西方馬首是瞻，美國亦不會放過香港，而中國也不會容許把香港國際金融中心的治權拱手讓出，造成中國金融體系最大的隱患。香港現時的英美制度、英美關係便不足恃。未雨綢繆，香港需循非西方的方向作補充發展，俄羅斯企業來港便是重要步驟。為減少西方的攻擊藉口，在引進俄羅斯企業的同時，香港亦可考慮引進烏克蘭企業。