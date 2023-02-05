《港區國安法》未有公布實施前，香港的整個管治架構——行政、立法、司法系統都對香港存在的國安問題或看不見，或裝看不見。2003年港府在責任壓力下，不能不就《基本法》23條自行立法了，然而只幾個回合，就在行政、立法、司法和社會上反中亂港勢力合夥攻擊下敗下陣來，從此23條立法成了「禁區」，國安問題和愛國愛港一樣成了「原罪」，不能碰，中央也不知如何是好，只能把它掛起來。對此，特區政府和建制派無任歡迎，大鬆一口氣。

在這種形勢下，香港的國安問題——不僅是特區的安全，還有國家的安全問題，似乎已經不存在，拖到2014年起，「佔中」、「旺角暴亂」和2019年反修例黑暴，國安問題已成開始擴散的惡性毒瘤，再不切除，香港亡矣，「一國兩制」亡矣！

為甚麼回歸後國安問題拖了這麼久，國安立法曾經啟動，然而一遇反對特區政府就「縮沙」呢？這首先是在很長一段時間，當局沒有認識到「一國兩制」下有國安問題、有「一國兩制」會被顛覆的問題。當年中央政府只估計到，香港回歸後實施「一國兩制」會有人搞破壞、搞動亂這類社會問題。當然，香港《基本法》23條規定了特區自行立法，但對當局而言只是「有此規定，行禮如儀」而已，能立當然好，因為這是「憲制責任」；不能立也沒關係，擱置可也。如果有人大肆反對，也沒甚麼，不過是大家對「立法」有不同看法，等大家甚麼時候「達成共識」了，「意見一致」了，再立法也不遲。

在這種無所謂的態度下，香港的國安問題根本不是問題。有這種態度，反中亂港集團自然可以和外國勢力勾結，放心大膽的發動奪權鬥爭和顏色革命，直取「一國兩制」性命！於是中央挽狂瀾於既倒，公布實施《港區國安法》，然而管治架構造成的阻力仍然很大，尤其是司法領域有泥沼之險，他們認識上最有問題，他們還有司法武器。