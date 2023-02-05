一個來自中國的高空氣球飄入美國上空，令美國人神經緊繃，各種陰謀論甚囂塵上，大有草木皆兵的味道。政客和媒體更是吵成一團，要求拜登政府拿出強有力的措施，展現對華強硬姿態，否則就是軟弱。美國國防部為此特別召開緊急會議，所有美軍高層幾乎全部到齊，煞有介事爭論大半天，結論是不採取行動，容許氣球繼續在境內飄浮。

最蹊蹺的是，許多政客和媒體一口咬定這是中國的「間諜氣球」，目的是收集美軍核武情報，但美國軍方始終沒有承認這是間諜氣球。理由很簡單，如果要收集情報，使用衞星效率更高、效果更好，而且不易被發現，為何要用氣球這種古老的東西？中方的回覆則是，所謂的高空氣球，其實是一艘用於氣象科研的無人飛艇，由於受到「不可抗力」的影響而誤入美國上空。

真相到底是甚麼，外界當然無從知道，只能胡亂猜測，各自演繹。但這場風波起碼反映一個事實：「寇可往，我亦可往。」美國上空並非想像中固若金湯，中國無人飛艇不期而至，顯然令美國人大受刺激，或者說自尊心大受打擊，否則不會有近乎歇斯底里的反應。尤其是聯想到早前中國一艘導彈驅逐艦出現在美國西海岸，老美脆弱的心靈更是受不了。一直以來只有美國軍機軍艦在全球耀武揚威，肆意闖入別國領空領海，沒想到今天自己也嘗到被「窺探」的滋味，內心之焦躁可想而知。己所不欲，勿施於人，如果老美懂得這個道理，世界必定太平得多。

此事引發另一番爭論，美國國務卿布林肯原定本月5日訪華，並可能與中國最高領導人會晤。但發生「間諜氣球」風波後，據說美方擔心布林肯現在訪華會發出錯誤信號，所以正考慮押後或取消訪華行程。其實，布林肯訪華的消息從頭到尾都是美方自說自話，中方從來沒有予以證實，外交部發言人在日前的例行記者會上依然表示「目前沒有可以發布的消息」。可見布林肯訪華也許只是一廂情願，中方的態度是可有可無，來也好不來也罷。

一般來說，去別人家裏拜訪，即使不準備點禮物，起碼也要展現誠意或表示善意。但老美恰恰相反，華府一方面積極籌備布林肯訪華，一方面加緊打壓中國，這邊搞會談，那邊捅刀子，這種事也只有老美才做得出。既然沒有誠意，何必上門？