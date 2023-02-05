美國國務卿布林肯訪華出現變數，美方以中國「間諜氣球」在領空飄浮為由押後布林肯訪華。中方則強調，所謂間諜氣球只是民用無人飛艇，用於氣象科研，受西風帶影響，加上自身控制能力有限，飛艇嚴重偏離預定航線，因不可抗力誤入美國境內，重申「中美雙方沒宣布過甚麼訪問」。

當然，對於中方的解釋，美西方自是不信，但正如本欄日前所言，中方一直冷待布林肯此行，甚至以「沒有消息發布」搪塞，反而一直是美國自說自話。現在美國正好趁氣球事件叫停訪華，好為自己找下台階。

最可笑是，美國軍方對「間諜氣球」如臨大敵，召集所有高層就是否擊落氣球開會，最終因為氣球體積有3輛巴士般大，擔心擊落會造成地面人命財物受損而作罷。試想想，連一個氣球也不敢擊落，一旦中國真的派一架無人機闖入美境，美國又會慌亂到甚麼程度呢？再說，美國號稱軍事和科技全球第一，卻對一個「氣球」犯境無知無覺，這不是很可笑嗎？內地網民嘲笑美國是紙老虎，豈是無因。

事實上，美國訪華前小動作頻仍，擺出尋釁滋事的架勢，一時說要討論俄烏戰爭，一時又要求檢視中國核武庫，然後又強要中國將犯法的美國人釋放，還要在科技戰方面層層加碼壓迫，根本就是來者不善，善者不來，亦想藉極限施壓逼中國就範，討得更多談判籌碼。然而，今日的中國早非昔日的中國，中國人不吃這一套，從中方冷淡對待布林肯到訪已可見一斑。難為外媒事前還在炒作，聲稱布林肯將獲國家主席習近平接見，其實中國由頭到尾都不置一喙。現在倒好，美國刻意將氣球事件炒作後，美國民眾反應強烈，布林肯正好順水推舟押後訪華，為自己受冷待找一個下台階。