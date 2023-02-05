昨天是立春日，按照傳統曆法，由這一天起才正式進入兔年，而且交入新一年，嚴格來說，也不一定是由立春的凌晨時分起計。以今年為例，須待至2月4日早上10時44分，才算踏入兔年，在此時間前出生之人，生肖仍是屬虎。

中國曆法與象數之學淵深奇奧，由此而衍生的術數預測也是玄之又玄，準與不準，端視你從甚麼角度去看。筆者的態度是不敢迷信，也不敢不信，一直採取姑妄言之、姑妄聽之的態度。早前筆者提及過，2020年在家中翻檢舊書，找出一套古人卜筮用的《焦氏易林》，遂以玩票性質為2021年的香港運道求一卦，查閱書中的解說辭，是「不出國城，乃得完全，賴其生福」，預示牛年的香港人大多不能外遊，也不該外遊，要窩在城中才可保安全。事後看來，2021年香港確是全年對外封閉，疫情也沒大舉來襲。以此觀之，《焦氏易林》算是有兩刷子。

然而，上述的卜辭，本欄事前沒有刊出，故讀者固然可以認為不能作準。到了2022年，筆者一時興起，說要跟讀者一起驗證《焦氏易林》的準確性，因而再為虎年的港運起一卦，最終是對是錯，大家不妨在年終時自行判斷。該卜辭刊於去年的1月17日，辭曰：「孔德如玉，出於幽谷。升高鼓翼，輝光照國。」

按卦辭的意思，是指香港人立身守正，質如美玉，最終能走出黑暗低谷，可以鼓翼飛翔；另外，也可以理解為在虎年之內，香港冒出新的領導班子，帶領本城走出幽谷。事實上，根據最新民調，市民對特區政府的滿意率是46%，比34%的不滿意率為高，這種情況在上屆政府的後半段任期，是不可能出現的。踏入新的一年，惟願新班子真能鼓足幹勁，繼續帶領港人走出陰霾吧。