時評節目《東網視頻》一段以事實為基礎，講述警隊近期處理危機事件力有不逮的短片，遭警方去信批評節目「偏頗」。惟學者、議員卻指《東網》評論言之有理，連香港記者協會也罕有為《東網》發聲，批評警方施壓，削弱傳媒監察政府能力。甚至有移居英國的黃絲KOL也指《東網》評論有根有據又不失幽默，他還是自行上網看畢短片後仗義執言，沒有人給他「副本抄送」的呢！

正如前特首當年出席新聞博覽館開幕典禮致詞時所引述過的一番話：「評論可以自由，但事實必須神聖。」意思是事實不容侵犯，所有評論必須建基於事實，這一點《東網視頻》做到了；至於手法是要像北韓主播那樣正經八百，甚至涕淚縱橫呢？還是像《東網視頻》般風趣幽默，舉重若輕，使得上至學者議員，下至草根基層，皆看得開懷，那完全是評論者的自由。

事實勝於雄辯，警方上月的確有多宗執勤時遇襲受傷事故，《東網視頻》據此作出評論，就着有警員被越南裔男子打傷眼部、被疑犯踹門夾傷腳、截查毒品快餐車時被毆傷作出建言。倘評論者訛稱警員沒有受傷，那才是偏頗。人人都懂得表達情感，卻非人人皆能作出恰如其分的評論，本文第一段所提及的各單位中，《東網視頻》、學者、議員、記協以至黃絲KOL，均清楚了解何謂評論。

《東網視頻》指警隊應加強搏擊及危機處理訓練，明顯是希望有關方面正視問題並對症下藥的建議。難道該效法某YouTube頻道般倒果為因，把問題扭曲為「依家啲匪徒狼死咗」，這才叫恰當？莫說此等識見等同「山係石頭海係水」，即使下次與匪對峙，「狼死咗」論也決不會有任何幫助，除非有匪徒說：「那麼我雙腳不離地，只用單手，請！」