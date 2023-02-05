美方發布消息指美國國務卿布林肯原計劃於2月5至6日訪問中國，與中國外長進行會談，惟因近日「民用飛艇」事件而推遲。如布林肯訪華成行，他將是拜登上台兩年多以來訪華的最高級美國官員，亦是中美外交高層落實及推進去年底雙方元首會晤共識的一次行動。然而美國遏華態度未減，除了在印太地區增加軍事基地，在晶片上更是大築「科技圍城」圍堵中國，令人質疑布林肯此行誠意何在？

美方在布林肯原定訪華前夕更是連連對中國潑髒水，挑釁打壓絲毫未減。美國防長奧斯汀早前到訪南韓和菲律賓，大肆渲染「中國威脅論」，亦發聲明指中國進行破壞穩定的行動為印太帶來挑戰。北約秘書長也趁機到訪南韓、日本，鼓吹所謂保持團結和堅定應對中國「安全威脅」。美軍前司令日前更竄台與蔡英文會面，挑動台海問題。

美國近日更以根本不存在的「強迫勞動」為藉口，扣留從中國進口的鋁產品，尤其是在新疆生產的產品。儘管中方多次以事實和證據表明所謂新疆「強迫勞動」是子虛烏有，惟美方將正常的經貿合作政治化，非法扣留有關產品，是違反國際貿易規則，破壞國際供應鏈穩定，終將損害自身利益。

中美關係不能只說要溝通合作而沒有實際行動，惟美方講一套做一套，自己定義合作，既要拿盡與華合作的好處，又不想放棄自身的霸主地位而處處反華，盡顯其醜惡霸權主義。外交部強調，美方不能一邊談溝通談合作，一邊干涉中國內政，損害中國利益，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方必須放下打壓中國的執念，糾正將中國視為頭號對手的錯誤，才能真正互利共贏、拓展合作。