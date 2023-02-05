英國內政部日前藉推出BNO新政策分化港人兩周年做騷，佔了便宜還賣乖地說，成功幫助了逾14萬港人移英取得「新生活」。有高學歷、年輕專業移英女子自殺，有家變血案等悲劇上演，都成為「新生活」的註腳。對於英國政府公然違反《中英聯合聲明》，利用特別BNO計劃包庇黑暴刑事罪犯及忘祖忘宗的「黃人」，提供移英居留權的干涉及顛覆行徑，我國外交部駐港公署發言人已作出強烈譴責。

滿腦子帝國美夢和醉心殖民主義的英國政府及其不長進的政客以為得計，乘美霸為首策動的黑色暴亂、「顏色革命」被特區政府實施《港區國安法》挫敗，冷手執個熱煎堆，誘使崇外者移英紓緩英國脫歐後的內外交困。其實，英國霸權主義和雙重標準的高壓管治，當了那些喪失國家民族觀念被洗腦的黃皮白心港人的反面教員，港人從這個角度去看，塞翁失馬，焉知非福？

香港是出入境自由的國際城市，移民與否從來都是個人的選擇自由，熱衷移民的人去國是遲早的事，黑暴後大批人移英不是絕對的壞事，好得騰籠換鳥，去瘀生新！何況其中相當部分人是與黑暴刑事罪有關，永久離港一了百了，未嘗不是大好事。

那些黑暴黃人懷着迷信西方民主自由的幻想移英後，親自領略了英國政府雙重標準，不斷收緊《公共秩序法案》壓迫，自我戳穿民主自由的謊言，還以遞解盧旺達作人身安全政治威嚇，應了廣東俚語「仔是要人教的」，讓這十多萬黃皮白心港人受英國鐵腕鎮壓和血汗勞工慢慢調教吧！

那些享受「新生活」種族歧視的聰明笨伯，午夜夢迴香港雲吞麵味道的時候，千祈不要回來！港府吸客豪派50萬張機票不是為他們回流而設的。