仁義東方行善招惡果，一段「男子漢無搏雞力 治安壞市民心驚」視頻，略論警方近期案件嘅表現，明明係善意提醒，竟然收到警方致函指摘「偏頗」，事件引來輿論嘩然，尤其令人覺得警方只愛唱好，容不下一絲嘅批評，你話咁一言堂，社會又點會進步？更何況世上冇完人，聖人、偉人都冇可能唔錯，最緊要係虛心接納批評，而唔係動輒指摘人家「偏頗」！

事實上，正如本報指出，近排警方處理危機事件，確實予人力有不逮之感。呢，老朽尋日又見本報指近年涉及警車嘅交通意外頻生，據非正式統計，兩年內至少發生36宗；交通警員嘅日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。嗱！本報又提出善意提醒喇，是否又係「偏頗」吖？

尋日老朽指出，男子漢豈能不練勇精強，如雞伏卵，如爐煉丹，希望帶勇之人都認真睇吓晚清復興大臣曾國藩如何治軍！今日不妨略說幾句，曾國藩練軍有乜竅妙？佢指出，練卒宜十分精強，器械宜十分精緻，乃可臥薪嘗膽，艱難百戰。不然，則不教之卒，窳敗之器，何省不可驟辦，而必出自湖南，萬里長征多費餉項哉。

呢幾句充分說出曾國藩嘅自信，老朽記得當年有個宣傳外傭嘅廣告，大意係話啲外傭都係經乜乜傭工機構訓練出嚟，洗衫煮飯湊仔樣樣皆精，大可放心聘用！呢，曾國藩亦有呢個意思，經佢訓練出嚟嘅士兵，無不受過嚴格密集訓練，加上精良武器，是以特別驍勇善戰。如今，守我城嘅帶勇之人，既然喺學堂要受嚴格訓練，出來執行維護公共秩序等任務，自然亦應神清氣爽，身手靈活敏捷，加上警察向來配備一流，市民要求佢哋面對危機處理，咪咁「論盡」，算「偏頗」嗎請問？