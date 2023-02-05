明天起，香港市民終於可以突破新冠病毒的阻隔，免核酸、免配額往返內地，大部分關口亦恢復正常運作。這3年因為一場超級疫情，原本粵港澳大灣區的鴻圖大計，進程肯定受到影響。如今一切障礙消除，加上政治和社會生態重回相對理性，兩地融合不會再受到惡意阻攔干擾，所以是時候全面加速香港與內地的融合，追回落後的時間。

兩地要通，首先在於交通，其實過去數年有幾個交通基建落成，包括港珠澳大橋、廣深港高鐵、蓮塘口岸等，就算撇除疫情因素，由於設限太多，收費上亦太計較收回成本，導致使用率沒有預期的高，發揮不到預期的社會效益。筆者建議政府加快推進港車北上政策。其實疫情前亦有港車通港珠澳大橋到對岸關口，但由於使用成本太高，又要逐次購買昂貴的保險，反應非常差。這次的港車北上計劃，駕車人士都非常期待，如果政策成功，將帶來內地自駕遊的風潮，或會吸引一批過去回內地不多的朋友更願意到大灣區走走看看。

但政策要成功，就要向着三點推展：政府要推動保險業界設計一份兩地適用的產品，車主可以在原來的香港車保加上額外保費就可兩地適用，不需要買兩份保險，希望國企的保險公司做帶頭示範作用。第二，希望內地讓港車不用繳交額外牌費，申請通關和臨時車牌的手續要做到盡量簡便。最後，希望做到兩地車檢互認標準，不必重複驗車。

高鐵方面，希望能爭取更多直達站點和更多車種選擇，例如臥鋪動車，做到在列車上睡一覺就到達北京、上海，省下一晚酒店費用，翌日早上下車即可開展行程。亦期待推出廣深港高鐵月票，作為城際交通的一種，方便和鼓勵市民經常乘搭，減輕成本，某程度上為香港市民在生活、居住或就業上提供更多選擇，達致大灣區居住就業一體化的目標。

早前筆者進行網上問卷調查，受訪者中逾六成表示願意到大灣區內地城市工作生活。其中，如何讓港人容易掌握內地生活需要的資訊，是兩地融合的關鍵之一。內地發展一日千里，如未能掌握足夠正確資訊，容易變成盲頭烏蠅，輕則帶來生活不便，更甚者會被騙，造成經濟損失。筆者亦處理過一些內地物業購買的糾紛，當時已指出因為過去制度上的差異以及市民對內地房地產制度認識不足，就倡議作出政策檢視，建構官方一致的房地產訊息和查冊平台，與內地有關部門加強不良銷售行為的監管和訊息交流。

筆者所屬政黨在內地設有諮詢服務中心，一直以民間團體角色，利用非常有限的資源為港人在內地提供服務。在新時代、新格局，特區政府應要積極有為，協助市民融入內地，把握發展機遇，特別要掌握在內地就學、就業和創業的香港人，把這一類團體有系統地組織起來，聯同內地相關部門和團體，提供到位的支援服務。