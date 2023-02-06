功夫茶：連環船危機重重　港府又扮啞裝聾

讀《三國演義》，每當讀到「火燒連環船」一幕，相信大家無不拍案叫絕！以周瑜、魯肅、諸葛亮、龐統為首嘅一眾名將謀士巧施妙計，又有老將黃蓋獻身詐降，最終才能以弱勝強，大破曹軍！之不過喺現實中，「火燒連環船」就唔可以拎嚟開玩笑，皆因一旦發生，好可能造成嚴重人命傷亡。然而諷刺嘅係，喺小說中，謀士們為咗達成「火燒連環船」一計，可謂絞盡腦汁；偏偏喺香港，「連環船」隨處可見，稍一不慎，悲劇隨時上演！

呢嗱！本報近日又接獲投訴，指大埔廣福橋下嘅林村河附近，有大批漁船以「連環船」姿態停泊，唔單止阻塞水上交通，而且潛藏危機，於是派記者到場視察。唔睇猶自可，一睇把幾火，喺廣福橋下明明無泊位，居然停泊咗足足20、30艘漁船，但完全唔見船家蹤影；更恐怖嘅係，船家為咗穩固船身，唔單止用繩索將漁船平排互相綁起，幾乎封咗成條河，留番闊度不足5米嘅空隙，其他來往船隻根本難以通行！況且有船家將繩索綁上橋面嘅欄杆處，須知道設計欄杆時，冇考慮過用嚟固定船隻，所以並唔係咁受力；一旦打風落雨，扯斷繩事小，扯冧欄杆掃到途人就事大啦！

更令人憤怒嘅係，記者翻查資料發現，早喺2018年，已經有多名區議員關注林村河停泊大量船隻一事，擔心會阻塞河道同埋引致其他環境衞生問題，要求當局加強監管。之不過海事處當時解釋，喺附近停泊嘅船隻都持有有效牌照，且有關位置亦非限制區域，所以冇違法，但都承諾一旦船隻停泊過密，處方就會採取相應行動，包括要求船隻預留最少10米闊嘅河道空間。事隔至今已超過4年，河道空間得番不足5米，說好的相應行動呢？

一旦發生意外，漁民當然有一定責任，但有頭髮，邊個想做瘌痢呢？歸根究柢，漁民好明顯就係搵唔到泊位，退而求其次，先會將啲漁船就咁泊喺林村河啫；同樣，亦因為林村河都冇泊位，漁民咪就地取材，將啲船綁埋一齊，再綁上欄杆，實乃不得已而為之！講到呢度，功夫茶不禁產生疑問，吐露港多船出入，都唔係一朝一夕嘅事，何解咁多年嚟，港府都冇興建或者提供足夠泊位呢？係咪一定要等到「火燒連環船」發生，官員先識得後知後覺呢？

講到解決船隻泊位問題，本報一早就獻藍圖，提倡喺大埔吐露港海灣興建魚骨形碼頭，既可以節省空間，同時令泊位有序，避免「火燒連環船」發生，獲得各界一致讚賞！何解港府又裝聾扮啞，不聞不問呢？意見唔受，問題依舊；有法不依，漠視民意！港府係咪要去到災禍連連，激起民怨，先懂得補鑊呢？未雨綢繆、居安思危，不是更佳嗎？