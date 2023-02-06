世界視線：德國難民激增　民眾示威抗拒

隨着俄烏戰爭近日愈演愈烈，更有大量難民湧入德國，近日就一直出現反難民示威。湧入德國的難民基本上可分為三種，像如今烏克蘭因戰亂，歐盟成員國基本上給予他們一段時間居留權。另一種是如過往敍利亞及利比亞戰亂，大量難民冒生命危險及無簽證非法逃往歐洲，結果以人道理由給予難民身份暫時安置。第三種是申請政治庇護的政治難民，通常沒有簽證從一些地方到達德國，然後以被政治迫害為理由申請政治庇護，獲批准可留在德國。這三類人均可以得到居所安置，也可尋找工作及有人道的基本供養。不過，為他們尋找營建臨時居所就出一定問題。

因為政府要選址為難民建臨時居所，就往往遭當地民眾反對及示威抗議。最近一次激烈的示威出現在德東地區梅克倫堡-前波美拉尼亞州，警方估計有700名示威者聚集在格芮維斯米勒恩（Grevesmühlen）城鎮，其中有300人是新納粹主義社會分子及流氓，他們抗議政府在烏柏爾（Upahl）這個不足2,000居民的社區，計劃營建難民庇護集裝箱式安置營區，容納400人，這營區附近就有約500人居住的單幢別墅式房屋。居民無疑認為他們的社區人少及安寧，突然安置400個主要據稱是北非、中東、伊朗及阿富汗男性為主的難民，不能說不構成一定疑慮及不滿，而且他們只是兩周前才在報章知悉這計劃，2月就開工建造，可見政府的安排沒溝通諮詢，並不妥善。示威人群嘗試想衝入地區市政大樓被阻止，亦引發肢體衝突。

一波未平，一波又起，德國北部2月2日威斯瑪（Wismar）地區又有約150人示威抗議，政府在這區也建難民庇護集裝箱式安置營區，容納400人。這個小區連醫生都沒有，沒有社區設施，只有幼稚園及空曠地方，幾乎居民與難民比例會是一比一，使居民擔憂，可幸示威以女性為主，暫時完全沒有惡意及敵意，但這只是開始，還會有後續行動。

引發德國民眾示威及恐慌是1月25日，漢堡北一列火車上發生受政治庇護的巴勒斯坦難民以刀襲擊平民造成兩死多人受傷的事件。目前統計，每周德國有4,000份政治庇護的申請，社區已經無法負荷，因此政黨尋求協商收緊批准申請的法例。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻