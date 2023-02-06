正論：全面通關如隔世　庸官勿誤復常勢

今日是全面通關第一日，部分口岸在凌晨零時已經開通，方便急不及待的市民北上或南下，尤其是有突如其來的重要事情，若果像以前要驗核酸，最少耽誤一天，可能會錯過救人一命或見至親最後一面的時機，又或特大生意商機泡湯，就算日常旅遊，興起便過關消遣，以往大有人在，但驗核酸非常掃興趕客，各界老早叫撤銷，港官卻始終要多等一個月，如此拖拉實令人氣結！

三年如隔世，很多人等了三年才與家人團聚，桃花依舊，人面全非，經歷疫禍，香港不少地方都不同了，其中最明顯的是遊客區不見遊客，旺角不再旺，即使1月8日首階段通關以來，始終未見市道強勁反彈復甦，人流增長不似預期，驗核酸當然是最大障礙，其他如口岸配額，高鐵限售票，都是令人不便的措施，打擊出遊意欲，當局怎會不知道。社會怨聲載道下，官員當然要盡快從善如流，香港與內地正式全面通關，很快便會知道對市道有多大提振作用。

復常需要時間，當然不能寄望一下子可以回到疫情前，如何加快速度是最考驗施政能耐。港府日前公布「你好，香港！」的全球宣傳活動，希望吸引海外各地旅客來港遊玩。機管局指機場旅客每日約有7至8萬名，是疫情前的四成，機管局將送出50萬張機票予旅客，現時累計向航空公司購買逾70萬張機票，表示航空公司是「半賣半送」，預料要到今年底才能恢復到疫情前的八成旅客量，完全恢復要1年半至2年。其實各界都已經盡力想催旺市道，奈何復常的勢頭始終未夠強勁，這個速度如果要加快，一定要加大力度，港府責無旁貸，要檢討有否盡力振興市道，有沒有掃清不必要的障礙，更加要檢討自己是否倒過來窒礙復常。

「你好，香港！」宣傳活動上，高官沒有像以往公開活動戴口罩，明顯是知道若果戴口罩，會有負面效果，予人香港還是被疫情困擾的印象，可是在資訊發達的年代，任何人都可以找到香港大街小巷的實時圖片，全部都是戴口罩的市民，有的還戴高規格防病毒口罩，港官還在其他場合戴口罩，一片如臨大敵的景象，如何說服旅客，香港已經準備好迎接他們？好事不出門，壞事傳千里，外國人亦多數知道，來香港不戴口罩被抓，最少要交罰款5,000元才可甩身，他們在外地早慣了除下口罩，入鄉要問禁，自然會怕在香港觸犯口罩令，就算有免費機票，給罰款始終得不償失，口罩令一日不除，香港復常勢頭始終受限，未能全速前進。

這些年市民大都習慣戴口罩，即使解除口罩令，相信未來不少市民仍然會在人多的密閉空間戴口罩，要戴的始終會戴，想保護自己的會想辦法保護自己，當日突如其來一刀切廢除疫苗通行證，復常跨出重要一步，便證明庸官之前的無謂堅持，諸多顧慮，杞人憂天，膽細心大，才是窒礙復常的絆腳石。