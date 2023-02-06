近日中國無人飛艇進入美國領空一事，頗為奇怪。

中國方面，無人飛艇為民用氣象用途，飛出原設軌道應屬意外，顯然沒有軍事或情報因素。但是飛艇經阿拉斯加、加拿大才到美國本土，以其浮行速度，要經幾天時間。中國有關部門得知飛艇失控，且進入他國領空，自應知會有關國家，避免引起外交問題。美國白宮新聞秘書說1月31日就飛艇之事告知總統拜登，可2月3日才公告大眾。《華爾街日報》引不具名美國官員說飛艇在2月1日被民航乘客發現。這麼多日子，一是為甚麼中國政府沒有知會美國政府？二是美國政府不向中國政府反映，也不採任何行動處理，讓飛艇在美國領空上橫渡眾多城市、地域。假若中國與美國友好，自當通知。若屬盟國則可內部處理，可不會讓飛艇浮飛多天，直入美國本土。美國的空防是形同虛設。邊界的控制失落，在本土空域也不可能沒有防禦的監視和反制設置。假若來者不是中國民用飛艇，而是北韓洲際導彈，美國可會出現怎樣的情況？或許高科技的導彈可用高科技監察防備，低科技的飛艇卻不在美國空防目標之列。因此，白宮與國防部即使知道了幾天，仍不知可採何法阻止，或將之擊落。

事件公開之後，美國國防部強調飛艇有探測情報作用，可卻又堅持飛艇沒有搜集重要情報或攜帶武器。軍方不將之擊落是因為怕碎片會墮落民居，傷害民眾。然而，為甚麼不在阿拉斯加或加拿大人口稀疏地方將之擊落，不會構成對當地居民的危險。可言猶在耳，美軍在2月5日便將飛艇擊落，惹來中國政府的抗議：「美方執意動用武力，明顯反應過大，嚴重違反國際慣例，中方將堅決維護有關企業正當權益。」若以民航器為例，誤入他國國境應被迫降，可這艘無人飛艇失控，在美國國境內怎樣可以迫降呢？作為企業資產失控侵犯他國空境主權，相信自應按國際慣例，循該國法例處理，中方可抗議。侵權在先，用「不可抗力」的理由，還可尋求和解。

無論就飛艇入境與被擊落，中美兩國都可循外交與國際慣例來處理。但是，最大的疑團是，如飛艇多日浮游美加國境領空，中方不知會，美方竟不向中方交涉，美加也不協商應對，這是甚麼原因？底下又有怎樣的政治較量？抑或是美國處理危機的能力是這樣的不濟？