一枚中國氣象氣球因為不可抗力的大自然原因飄至美國高空，中方有理有情的解釋了原因，表示了遺憾。這種事在國際社會並不罕見，且無危害，有國際常規處理，照理不會形成國家之間的衝突和影響正常交往。當然，前提是雙方都要有正常的態度，不可有一方心懷敵意，藉此挑起事端，激化矛盾，達到不可告人的目的。

此事發生後，美方正是懷着一種卑劣目的，採取卑劣手法，向中方發難。首先，美方毫無根據的聲稱這枚民用氣象氣球是甚麼「間諜氣球」，造謠抹黑；其次，聲稱此舉侵犯了美國主權，上綱上線，擴大事端；其三，自說自話，推遲國務卿布林肯訪華；其四，用導彈擊落了這枚民用氣象氣球，以軍事手段虛張聲勢，威嚇中國。

美方今次大概很得意，總算抓住了一次機會在中國面前、在全世界面前抖抖威風，顯示一下它有多麼強大，對中國多輕蔑。從特朗普到拜登，美國發起的對華貿易戰、科技戰、經濟戰、外交戰，施展了各種制裁；在台海、南海、東海、台灣問題上，拉幫結派從南到北、從西到東和中國打「國運戰」，軟硬兼施。然而，皆連連碰壁，損手爛腳，中國根本不吃這一套。對此，美國顏面大丟，憋了一肚子氣，苦於無計可施，苦於無法挽回面子。

今次可好，拿打掉一枚中國氣球做文章，抖威風，找面子，可謂輕而易舉，成本很低也。然而，堂堂「世界唯一超級大國」，竟用這等下三濫的手法臭顯威風，實在是更加丟臉，更加冇面，令人恥笑。它能嚇得住中國嗎？當然不能！中方已發出聲明，對美方擊落中國氣球之舉表示強烈抗議，並保留必要反應權利；中方對布林肯推遲訪華，更是完全無所謂。

事態發展下去，美方要為擊落氣球付出代價——今後布林肯訪華恐怕沒那麼容易「順利成行」，要有多一些誠意表現才行。中國的保留必要反應權利，可不是說說而已的。