「有則改之，無則加勉」，這是中國人的經典格言。尤其對執政者和執法者而言，必須懂得接受各種意見和批評，否則只會逐漸背離民意，脫離群眾，按照今天的說法叫「離地」。《東網視頻》日前發布短片評論警方近期處理多宗案件的表現，以幽默的方式作出善意提醒，結果卻被警方指摘「偏頗」，這種反應未免太敏感、太神經質。

有人說，批評有善意和惡意之分，其實善意和惡意並沒有評判標準，端視被批評者的心態如何。一個人如果有足夠的胸懷和氣量，會認為所有批評都是善意的；相反，一個人若是心胸狹窄，就會認為所有批評都是惡意的。東方一直秉持公正報道、不偏不倚的新聞道德，是其是，非其非，因此深受廣大讀者歡迎，被譽為「香港人的報紙」。特別是黑暴期間，東方旗幟鮮明支持警方依法執法，與禍亂香港的黑暴分子勢不兩立，這是有目共睹的。時任警務處處長鄧炳強為答謝東方支持警隊，親自致送「香港人人睇東方」的模型；接任警隊一哥的蕭澤頤為表達謝意，也致送寫上「東方飛騰」的水晶紀念座。為何到了現在，警方反而連善意的提醒也容不下？是不是膨脹了？

虛心使人進步，驕傲使人落後。警隊處理黑暴的表現確實可圈可點，被譽為維持社會穩定的中流砥柱，但這並不是驕傲的本錢，更不是拒絕監督和批評的理由。東方發揮傳媒第四權天職，知無不言，言無不盡，對警隊作出善意提醒，促使提升執法水平，這是一種正能量，言者無罪，聞者足戒，怎能說是偏頗？例如警隊及其他紀律部隊接受東方意見，先後摒棄英式步操而改用中式步操，就很值得讚賞。同樣道理，如果警隊能夠繼續接受各種意見和批評，必能百尺竿頭更進一步。

唐太宗李世民之所以能夠開創大唐盛世，正是因為虛懷納諫。他曾問大臣魏徵：「人主何為而明，何為而暗？」魏徵答曰：「兼聽則明，偏聽則暗。是故人君兼聽廣納，則貴臣不得空蔽，而下情得以上通也。」古人尚且有如此見識和度量，為何今人反而不如？實際上，特區政府施政烏龍百出，亂象叢生，主要原因就是不能接受意見和批評，以致屢屢碰壁。特別是前任特首，剛愎自用，固執己見，終於引發黑暴之禍，幾令香港萬劫不復，繼任者豈能不引以為戒！