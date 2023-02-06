日本高中生到知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」用餐，故意亂舔店內杯子、公用醬油瓶，將口水沾到轉盤壽司上，拍下影片再PO上網，令人嘩然。不僅令壽司郎母公司一夕之間市值蒸發168億日圓（約港幣10.05億元），同時令人見識到所謂「高質素」的日本人毫不高質。偏偏今次事件在香港波瀾不興，皆因黃人和外媒選擇性失明，倘若事件發生在中國，不大做文章才怪。

最荒謬的是，台灣媒體以至黃營KOL竟將事件怪罪到「抖音」頭上，聲稱若不是抖音掀起出位短片風潮，就不會發生今次事件。這顯然是姓賴，一來涉事日本少年根本沒有使用抖音，而是將影片上載到Twitter；二來抖音只是一個平台、一個載體，怎麼使用、拍甚麼片是用戶個人自由。這些輿論顯然是顛倒黑白，反華反上腦，他們不批評日本少年的缺德惡心行為，卻賴到中國頭上，歪理連篇，令人嘆為觀止。

在中國崛起的當下，美西方、台灣綠營以至香港黃人為反而反，已到了走火入魔的地步。事實證明，不管是甚麼人種，缺德的人一樣存在，為何發生在日本，某些人就可視而不見？

抖音（TikTok）是非常成功的社交平台，在美國用戶量和影響力都很驚人，這是不爭的事實，但美國不是認真研究TikTok為何成功，取長補短，提高自己的競爭力，反而因為懼怕競爭而盲目無理打壓。

美國愈來愈多州份出台措施，要求州政府所有移動設備禁用TikTok；美國眾議院近日更以國家安全為由，禁止議員於內部設備下載TikTok，是繼聯邦政府與州政府的TikTok禁令後，又再出手打擊。不思進取，只知打壓，過去的美國精神沒落，整個國家注定墮落。