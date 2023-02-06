筆者以玩遊戲般的態度，用古代卜筮書《焦氏易林》為香港運道求過卦，2021年農曆牛年，求得的卜辭是「不出國城，乃得完全，賴其生福」。意思是叫香港人在新冠疫情下，不要輕易「出城」，才可保安全。事後看來，此卦算是奇驗。2022年農曆虎年，所得的卜辭是「孔德如玉，出於幽谷；升高鼓翼，輝光照國。」寓意去年的香港一度陷於幽谷，幸而港人積德深厚，終能擺脫困境，展翅飛翔。如今虎年已過，看來卜辭的內容也算靠譜。

今年歲在癸卯，筆者再為港運求一卦，結果求得泰卦，後變為蠱卦。蠱與毒為一體，也代表病毒，若問在兔年之內，新冠病毒會否在香港消失？依卦象看來，那便是不可能之事，恐怕終此一年，港人仍要面對疫情的滋擾。再看《焦氏》卜辭，曰：「敏捷勁疾，如猿升木；彤弓雖調，終不能獲。」卦文以猿猴攀樹比喻香港整體運道，明顯是有上升的意象，而且勢頭急勁，生氣勃然。然而內中亦有隱憂，依文辭看來，有不懷好意之人，正舉起紅彤彤的雕弓，調校好角度，要向猿猴射擊。

若然撇除術數之說，單以常理而論，兔年的香港確實仍然危機重重。海內外的金融市場波譎雲詭，國際大鱷隨伺在側，他們是否正在彎弓搭箭，試圖狙擊港股、港匯？以美英國家為首的西方勢力，又會否密謀興風作浪，要用這樣那樣的理由制裁香港？更要提防者，是會否有恐怖主義者趁機而作，在本城發動襲擊？

說實話，恐襲之事不得不防，尤其在夏天開始，到仲冬之前。幸而天佑香江，卜辭最後預示施襲者「終不能獲」，可見兔年的香港是危而不危，能安然度過。