有一個關於移民的說法是這樣的：「任何人移民都是好事，因為移民來源國和移民目的地之平均智商都會得到提高。」香港近年出現移民潮，大批港人競相出走，不論香港還是這班移民人士的落腳點，兩地的平均智商均得到提高。

有移民英國的港人拍片，訪問多位同路人的移英感受，有人表示：「不覺得移民後找工作困難，我在港做Shipping，抵英後很快便找到酒店執房工作。」這番說話深得英式幽默的真諦，隨便一個自嘲即能讓人嘻哈絕倒，誰說移英沒有得着呢？猶記得本港電視台曾有真人騷節目，拍攝港人主持到日本客串做一日酒店執房工，她即驚呼討厭要執走人家的體毛。現在「Ship」的一聲，移英港人不用課金，反而受薪接受人生改造課程，練大了膽子，不可謂不精明至極。

或許是早前有港產片大講「住夠好走，走遠啲」，間接推動了想移民的港人慌不擇路吧，結果許多移民他方後需面對的麻煩事不斷浮現。不少受訪者異口同聲寄語移英須做足心理準備，因為英國人做事手腳慢，有人的買車計劃因此被拖延，引發諸多不便，但在鏡頭前自我安慰說：「換個心態，適應就好。」致敬了周星馳電影：「夥計，你哋呢度啲豆腐花又話最出名嘅，臭㗎喎。」夥計說：「係呀，你當佢臭豆腐咁食，觀感就會fit晒。」「咁畀多個炸嘅我吖。」

有移民念頭的人士可看甚麼來令自己眼睛雪亮些？非以下電影莫屬：男主角積克舉家移民，人在屋簷下，不得不低頭，結果子女被欺凌，妻子感憤怒。積克出走前貴為族長，尚且如此，為避仇家也無話可說，但跟風出走的港人算甚麼呢？只為提高原居地的平均智商。沒錯，此片《阿凡達：水之道》，水為財，無財別跟風移民，連片名也充滿寓意。