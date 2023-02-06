運動有很多好處，除了促進身心健康，透過地區統籌體育活動，還能聯繫社區，拉近人與人之間的距離。農曆新年期間，由筆者擔任主席的體育慈善團體「青途」，舉辦了「玩轉社區‧藝遊油尖旺」城市定向比賽， 吸引超過800名市民報名參賽，包括星級運動員、專業定向選手、親子家庭、少數族裔和傷健人士，大家游走於油尖旺大街小巷，傳遞體育與共融精神。

油尖旺是香港歷史悠久、最多樣化的地區之一，擁有許多歷史古蹟和有特色的文化地標。然而油尖旺亦是需要活化的社區，在重建的同時一定要兼顧和保留社區特色，讓社區發展得更好、更有活力。城市定向正是一次很好的機會，讓市民透過運動的方式，感受當區的文化魅力和發展脈搏。在疫情後復辦大型活動並不容易，這次活動能圓滿舉行，成為油尖旺區有史以來最大規模的城市定向賽事，有賴市區重建局的支持、油尖旺民政事務處和地區團體的合辦，還有各位參與的運動員及義工朋友，亦印證了要發展好社區體育，需要更多有心人、機構和團體攜手合作。

我們常說體育「五化」，即精英化、盛事化、產業化、專業化和普及化。筆者認為，普及化是最基本，亦是最重要的。如果將體育發展比喻為金字塔，社區體育則是金字塔的基石，當體育在社區愈普及，自然會有更好的成績、更專業的人才、更熾熱的盛事，以及更繁榮的體育產業。社區體育除了要鼓勵全民運動，亦要鼓勵將體育融入生活、連結社區培育歸屬感，令整個社區都充滿活力。

期望當局繼續增加資源，推廣更多社區體育項目，配合體育普及化的目標，讓不同背景的市民都能享受運動，讓青年人更投入體育活動，盡展所長。