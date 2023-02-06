「美帝國主義亡我之心不死！」這一開國領袖的警句，對曾飽受帝國列強侵略侮辱百多年的中國人民來說，簡直是懸樑刺股的警鐘長鳴！最近3宗涉及中美關係的「美國佬玩嘢」事件，又一次為國人敲響警鐘。用「玩嘢」兩字形容，活靈活現。

「玩嘢」之一，美國國會新任眾議院議長麥卡錫席不暇暖，公然狂妄叫囂要在今年訪台，為民進黨「台獨」勢力拉抬打氣，公然踐踏中美兩國關係紅線，激化矛盾，惡化兩岸局勢，比其前任的佩洛西更瘋狂猖獗。美國政府在歐洲俄烏戰爭持續超過一年，陷入僵持待變之敏感時刻，又挑起台海風雲，國人必須要問所為何事？

「玩嘢」之二，上周美國國務卿布林肯自吹自擂在本周訪華，還「作大」將獲中國國家主席接見，自誇是拜登上台後首次；隨後在起行前夕，又說因來自中國的不明氣球越境，推遲訪華。我國隨即3招拆穿其謊言：一，澄清兩國從未公布有此外交活動安排；二，澄清無人氣球屬民間機構，受不可抗力誤入空域，籲美勿小題大做，並怒斥擊落做法；三，對布林肯與美國就訪問之事的自說自話，中國懶得搭理。政治騙子自討沒趣，丟盡大國之臉！

「玩嘢」之三，美國國會及美中委員會多名早已臭名昭著的反華反共政客，提名6名香港在審或已定罪在囚的反中亂港頭子，競逐諾貝爾和平獎，包括壹傳媒黎智英、政治神棍天主教榮休主教陳日君、前支聯會副主席鄒幸彤、記者何桂藍、支聯會前主席兼前立法會議員李卓人、前香港眾志秘書長黃之鋒。美方欲「玩嘢」阻今秋審漢奸黎。

台選在即、香港審黎在即、俄烏戰事正酣、特朗普捲土重來，際此，美政客豈不「玩嘢」？