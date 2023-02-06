中美關係踏入兔年，恐怕更加兇險。以前評論中美關係，最常用的說法是50多年內，不見得特別好，也不見得特別壞！然而，自美國視中國為頭號競爭對手及最大威脅，圍堵及打壓中國嘅招數可謂浪接浪。

呢！美國國務卿布林肯「自作多情」稱推遲訪問北京，已被中央外事辦主任王毅直接打臉：中美雙方都沒有宣布過甚麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情，中方予以尊重。去年12月中旬布林肯啟動成立「中國協調辦公室」，話就話專門負責協調不同部門嘅對華政策，避免各自為政；說穿了，還不是為了長期作戰，對中國作出更有效嘅壓制，根本沒有存一點善意。

如今，中國民用高空氣球被指「侵犯美國領空」，其後美軍喺南卡羅萊納州對開嘅大西洋上空擊落該氣球。中國外交部尋日回應事件，指美國使用武力襲擊民用無人飛艇，對此表示強烈不滿和抗議。美國佬小題大做，尋且聲大夾惡冇準確，吾人都見怪不怪。呢，中國外交部證實無人飛艇因「不可抗力」誤入美國，對此表示遺憾，美國就借題發揮，指係「侵犯」，點都要將之擊落！事實上，美軍單係今年一月，已累計出動64架次大型偵察機前往南海進行抵近偵察；據悉，偵察架次根據ADS-B信號系統統計，但部分美軍機喺偵察任務時採用虛假識別碼或不開啟信號，因此實際數目會更多。

一個民用科研飛艇意外誤闖美境，美國又指控係「間諜氣球」，而美方卻一個月內出動60多次大型偵察機前往南海偵察，呢啲算唔算係「間諜偵察機」？反正布林肯訪華之行早已惹國內共和黨鷹派國會議員嘅質疑，如今又爆出所謂「間諜氣球」風波，看來布林肯訪華不必押後了，何不找藉口訪台！