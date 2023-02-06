經歷3年「孤島」抗疫，特區政府終於拉開「你好，香港！」的帷幕，宣示香港全面復常，恢復與內地通關、與海外緊密聯繫，特區的工作重心已轉到社會經濟建設和加快融入國家發展大局方面，更好地發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢。然而，在今天的意識形態格局下，「講好故事」已被操作為「認知戰」，香港在唱好時，應先爭取認同共情，再而是「懂唱」，掌握「唱好」和「反唱衰」的策略技巧。

作為疫後重新出發的啟動工程，「你好，香港！」活動聚焦於4個範疇，即「迎客來」、「請客來」、「走出去」和「盛事來」，而作為整項活動的頭炮，政府將會免費派出50萬張機票，主動爭取海內外人士來港觀光旅遊，除可加快帶動旅遊產業鏈全面復甦，並可讓他們眼見為實地了解香港真象，並以小故事形式帶回家，發揮民間滲透力，不再輕信反華政客和組織對特區的唱衰抹黑。

其實，唱好香港、唱好一國兩制是本屆政府的施政重點，特首李家超在《施政報告》中便強調要「說好香港故事」，以及更準確貫徹落實一國兩制，更對《基本法》宣傳推廣活動的次數和參加人數設下明確目標。當然，「講好故事」不僅僅是傳統意義或以多取勝的宣傳推廣，而是誅心為主的「認知戰」，充分運用大數據分析和最先進的公關文宣策略，聚焦目標受眾和設定議題，度身訂造最具感染力、感召力的宣傳策略，做好溝通和說服工作。

唱好香港不難，難就難在當前國際的價值觀和話語權被西方壟斷性主導下，如何將香港故事和中國故事不受干擾、完整無誤地向全世界推廣宣揚？當中的着眼點有四，一是對內要凝聚民心和爭取認同信任，最起碼要梳理社會上的情緒性爭拗抗拒。二是要因應不同地方族群在文化背景、思維模式、價值取向的差異，以專案形式制訂不同部署策略和執行方案，針對性地打動海外人士的同理心，引發與他們的共情與共鳴，厚積民意基石，阻遏國際因素介入特區事務。三是要做好在整個「唱好」過程中的質量管理和策略修正，爭取能落在節骨眼，實現最高成效，持續的評估、跟進和調整都是必不可少。四是要對唱衰抹黑言行快速反應，作出及時而有效的反擊，阻遏不實流言散播，但一定要以基本事實、科學性和客觀理性為基準，避免淪為「口水戰」，真相被愈描愈黑，更易被坐實由西方政客和媒體對華對港所設計的「中國印象」、「香港印象」。

心態決定境界，態度決定高度，未來5年是中國式現代化的開局起步關鍵期，也是香港由治及興實現新飛躍的關鍵期，兩個關鍵疊加互惠，加上與內地恢復通關、重回國際舞台中心，香港「內通外聯」優勢更加凸顯，我們更要唱好香港，更要辦妥實事，實現真正的復常復甦。