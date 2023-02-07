正論：思親三年趕還鄉　過關阻滯人惆悵

羅湖口岸，闊別3年重見天日，昨日全面通關首日，各口岸全部開放，羅湖一如所料，是最多人出入境的口岸，超過5.4萬人次，大批市民一大清早已經攜「大包小包」到羅湖回內地探親及旅遊，簡直是第二波的「港版春運」。中國人傳統着重家庭觀念，尤其是孝道，3年疫情，生離死別，很多人未能回鄉照顧老人家，多少人抱憾終生，有幸可補償的人，如今都湧往北上。

回歸以後，中港家庭日益增多，嫁來香港的內地婦與日俱增，昨日記者在羅湖關口訪問了一位手拖車仔及帶了多件小型家庭電器的羅小姐，情緒激動表示3年沒有回佛山「老家」，主要在香港照顧80多歲的老爺奶奶，卻未能盡孝回鄉照顧八旬親母，感到內疚，所以一早便來到羅湖過關趕回鄉探親，像羅小姐的例子不勝枚舉，更慘的例子也不會少，在各個口岸只會不斷上演。

依目前走勢，相信羅湖人氣很快會重拾昔日熱鬧，不過方便程度顯然今非昔比，單是北上填健康申報表已經阻礙了不少港客。免驗核酸免配額，依然要填健康申報表，相信很多人都沒有留意，雖然港鐵在往羅湖的港鐵車廂有提示，車站工作人員手持指示牌提醒，往內地的旅客需要填寫電子健康申報，獲取「黑碼」，但不少疫情期間首次回內地的旅客都忽視，均急急向職員查詢填報的方法，原來要先在智能手機裝置一款內地手機即時通訊程式，相信未必人人有裝程式，尤其是長者，使用智能手機不熟練，臨場填表非常麻煩，亦阻礙其他人過關，接近中午是過關高峰，連接兩地關口的羅湖橋逼滿人流。

在關口臨急抱佛腳，與深圳一步之遙，卻因為手機申報不便而變得遙遠，不少港客困在羅湖橋，心急如焚，雖然最終都解決了，但臨門一關有阻滯，本來歡天喜地的心情也給破壞。羅湖人流如鯽，落馬洲/皇崗口岸也不遑多讓，凌晨重開時接駁巴士班次太疏，每半小時才一班，未能及時疏導人流，首批旅客花了近兩小時才能過關，情況十分不理想。業界早前已表示，因為疫情流失了不少從業員，加上停駛太久車輛失修，未能及時提供足夠服務，現時人流尚可勉強應付，等客運達到高峰，就不堪設想，其實有不少行業都面對人手不足問題，當局全面開放過關，卻未有準備好配套，只是靠各相關行業「執生」，發生問題即成為眾矢之的，功就官員領，鑊就業界孭，業界的苦處，希望市民了解。

全面通關初期，各個口岸配套始終未足夠，旅客暫時仍要忍耐，除非探親急切，純粹旅遊未是最好時機，所以南下旅遊的內地客始終比不上北上人數。疫情改變內地消費生態，這幾年新景點林立，海南成為熱門旅遊點，漸成本港競爭對手，如何吸引內地客再到港消費，送機票未必適合，對手強更加要自強，若連關口配套也搞不好，給旅客留下差勁第一印象，迎客不成，倒米趕客也。