功夫茶：心有鬼諸多隱瞞　有理據使乜閉門

有好嘢，梗係要同人分享！假如係做好事，又使乜怕大事宣揚？施政都一樣，假如覺得係善政，可以紓民困，就梗係要大肆吹噓一番啦！偏偏港府推展「明日大嶼」嘅時候，每一步都係鬼鬼祟祟，早前先被揭發公眾諮詢喺毫無公布嘅情況下展開，尋日舉行嘅「中部水域人工島簡介會」，又被質疑點解要用閉門方式舉行。一而再、再而三畀人覺得港府諸多隱瞞，點解呢？唔通連港府自己都覺得「明日大嶼」查實唔係咩善政？

所謂「真理是愈辯愈明的」，凡政策皆有利有弊，何況「明日大嶼」造價咁貴，梗係要開誠布公，拎出嚟大家討論吓！殊不知港府好似心裏有鬼咁，向立法會財委會就前期研究申請撥款嘅時候，就話會進行兩輪公眾諮詢，當中包括公眾論壇，之後卻反口話唔搞公眾論壇。咁都仲未夠！港府明明喺去年12月底已經展開公眾諮詢，但冇發出新聞公告，亦冇任何渠道讓公眾提交意見，直至上月19日先鬼祟上載公眾諮詢網站，搞到為期3個月嘅「公眾諮詢」，變相削減咗足足四分之一時間；市民自然起疑心，認為官員有意逃避回應公眾質詢！

好啦！港府話唔搞公眾論壇，但會與多個專業學會或界別會面，聽吓各界意見，勉勉強強叫做「跌咗個橙執番個桔」啦。殊不知會面係以閉門形式舉行，當堂辣㷫市民，已經唔畀市民面對面發表意見，家陣聽都唔得？真係佛都有火！卒之，土木工程拓展署同規劃署邀請多個環保團體尋日出席簡介會，多達11個環保團體拒絕參與，仲召開記者會批評政府無主動公布、無主動諮詢公眾同無公信力添！

呢嗱！佢哋唔肯參與簡介會嘅理由，全部都有理有據㗎！團體指出，以往港府多個大型發展計劃，諸如東涌新市鎮擴展研究，元朗南、新界東北同洪水橋新發展區，都有主動公布並諮詢公眾，偏偏今次就收收埋埋，開創咗最壞先河；而且簡介會以閉門形式進行，並無打算提供回應民間團體對於造價同環境影響等質疑嘅新資料，所以咪唔去囉！團體促請港府喺妥善回應填海工程嘅必要性同各界疑慮前，先撤回「明日大嶼」填海工程，改為優先規劃近2,000公頃未用盡嘅棕地；查實都有道理！

話說從港府提出「明日大嶼」計劃開始，爭議就冇停過；尤其港府呢邊廂話庫房唔夠水唔肯「派糖」，那邊廂就話要拎幾千億元出嚟搞「明日大嶼」，好難唔惹人反感！雖則話本港房屋供應不足，好多人被迫捱貴租住劏房，但又唔係完全冇地起樓噃；好似話港府要起「簡約公屋」，咪即刻搵到好幾幅地出嚟；況且仲有北部都會區計劃呢！何解要掏空庫房嚟填海呢？港府唔講清講楚，納稅人又點會支持呢？