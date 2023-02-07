世界視線：炒作華飛艇闖境　美國鷹派勢力升

中國無人飛艇進入美國領空被擊落事件，引發了美國政府的政治危機。

美國知悉中國飛艇入境，遲遲不處理，也不公布，顯然是有政治的計算。國務卿布林肯訪問東亞，本欲2月5至6日訪華，打開去年11月兩國元首會面所開啟的接觸之門，故此不想因飛艇事件引起與中國的爭執。不過，布林肯訪華是一廂情願，美國仍然在各方面壓迫中國，中國無必要急於讓布林肯訪華，製造出兩國和解的迹象。布林肯在中方不表態下終於宣布不訪華，同時美國公布中國飛艇入境和隨後將之擊落。

在處理中國飛艇入境一事上，相信美國政府有跟中國照會，但中國並不理會美國的政治考慮，直接拒絕布林肯訪華。中方的說法是：中美雙方都沒有宣布過甚麼訪問，美方發布有關消息是美方自己的事情。中國並沒有理會拜登政府的忍讓，以及可能對軍方施壓，不讓及時公開飛艇入境，也不讓軍方趁早將之擊落。

拜登政府的猶豫，反映出它急於與中國製造和解印象，向國際及國內宣示，從而把美國的外交政策重心由烏克蘭轉回中國。如果能夠與中國有一定的和解，一是分化中國與俄羅斯的協作關係；二是可借中國之力來促使烏克蘭和談，不讓中國資助俄羅斯，把美國與歐盟都陷於戰爭泥沼解脫不出來，令中國乃至印度等可漁人得利，中國更成為美國難以對付的系統性競爭對手。

但是，公布中國飛艇入境一事便給共和黨及其他反華團體藉口攻擊美國的對華政策，阻撓拜登「重返中國」的戰略轉變，美國軍政與社會輿論也肆意批評中國來引發中國政府與輿論的激烈反應，早一、兩個月造就中美和解的一些迹象便被破壞殆盡，拜登借與華表面和解來擺脫烏克蘭戰爭的包袱，推讓給歐盟負擔便不行了，美國的外交政策還是陷入困境。

此外，中國飛艇入美境，即使是初期因政治計算而不處理，也凸顯出美國防空能力和部署的不足，以及中國突破美國空防的可能性，除了加重美國對中國的猜忌外，美國軍方會更積極地加強武備，針對中國。中國威脅被誇大，美國的國防工業的要求會加重，軍方和國防體系對政府的影響只增不減，外交政策更難依循和平發展方向，美國政府內對中、俄的鷹派勢力容易佔主導。

研究所所長 陳文鴻