中國民用飛艇失控（因不可抗力）飄入美國國境，中國自可通知美國，看用甚麼方法處理，可情況卻是中國疑似沒有知會美國。失控是因為意外，相信不是中國的本意，但既然失控飄入美國，中國也好順水推舟，看看美國怎樣處理，測試美國的反應能力。美國遲疑不決，暴露了對華政策的患得患失。

中國並不以此來讓美國國務卿布林肯借機訪華，依然拒絕，布林肯不得不在美方透露的日期前匆匆宣布不訪華，反倒讓中國在外交上嘲笑，說雙方都沒有宣布甚麼訪問，國際上的印象便是美國求與中國和解。在去年11月兩國元首在外會面後，美國欲以布林肯訪華推進和解進程，中國卻不為所動。也因美國不斷有鷹派言論和行動挑釁，中國不欲協助美國製造和解的假象。

由此可以有兩個影響：一是在兩國元首會面後，美國把持的國際媒體正營造中美和解假象，或許目的是向中國部分政治勢力招手，趁中國改變疫情防範的封閉政策而對外加強開放，表示美國願意與中國談判，減輕中國政府和社會對美國的敵意和戒心，以遂其對華的陰謀。且用求溝通的態度壓迫中國政府改變對美強硬的立場，此中亦可能借機與中國談判中國援俄的情況，逼中國跟從西方制裁，減少與俄貿易，也求中國促使俄羅斯在烏克蘭戰場上讓步和談。

二是拜登政府希望借布林肯訪華，抑壓共和黨（以特朗普為首）親俄反華的政治勢力，令美國可以在烏克蘭戰爭中脫身，讓歐盟頂上，美國便可全力轉而對付中國，在政治和軍事上布局安排。

可惜，飛艇一事破壞了拜登政府的計謀，軍方最後把飛艇擊落，是美國輿論壓力所致。美國政治與社會的高傲容不得中國飛艇可在美國境內如入無人之境，因為這對政府與軍方的顏面是大打擊。飛艇一事亦刺激起美國的反華聲勢，再加上布林肯訪華不遂受到嘲笑，拜登政府不易在外交以至經濟政策上再尋求與中國溝通，「重返中國」的外交戰略沒法推行，美國在烏克蘭戰場亦難求中國協助促成和談。

美國朝野對飛艇的直接反應，相信會加深中國政府與社會對美國的敵意。在民意洶湧之下，親美求和的勢力不敢露面，中國政府也難以對美國有任何讓步，今後溝通更難。相反，中俄元首可能便在近月裏會面，協調兩國的大戰略。