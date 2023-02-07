星雲大師圓寂。上個世紀70年代，我聽一位在外事部門的朋友講，有一次他去某西方國家使館辦事，一進大廳，赫見掛着一副對聯：「要除煩惱須成佛，各有因緣莫羨人。」那年代在大陸，儒釋道之類都屬封建主義的反動東西，都要掃蕩，不料在洋人的大使館被奉，說起來令人驚訝，這也使我對佛家初有印象。

後來到了香港，此地英夷管治，華洋雜處，東西薈萃，信佛者眾，這本與我無關，然而幹上了報館，吃上了時事評論這碗飯，就「接觸」到了星雲大師，因為他的行誼被媒體稱為「政治和尚」。那時海峽兩岸冰融，開始交流，星雲大師在台灣政界、商界、文化界關係深厚，大陸要「和統」，他的統戰價值極高，台灣許多達官貴人是他的弟子，星雲大師兩岸游走如魚得水。這時的大陸，在改革開放下，佛教早就「翻身得解放」成了「顯赫」，佛學成了「顯學」。星雲大師經常前往內地弘揚佛法，場面之大、信眾之熱烈和虔誠無「佛」能及，官場、商場更是將「佛」奉若神明。每逢新春佳節，各地廟宇燒頭炷香的一定是當地高官和商賈，各「大師」主持們必隆重其事，所收紅包之豐厚自然不在話下，一些官員早已「不信馬列改信佛」也。

香港這邊也不遑多讓，由於星雲大師的地位微妙——「不談政治」而有政治影響力，他在香港也和本地政治及一些人物自然「結緣」。星雲大師也多次來港弘揚佛法，紅館場場爆滿，那時一些信佛的朋友拉我去聽聽，可惜俗事纏身，始終無緣。不過，星雲大師寫的東西和別人寫他的東西是讀了一些的，深感他入世極深，家國情懷極重，對於佛家之理我也了解甚少，只記住兩句：「無緣大慈，同體大悲」，總覺得這是極高之境界。

最近距離的「接觸」星雲大師，是旅遊澳洲悉尼的「佛光山莊」，得了幾本教導人生的小冊子，方知大陸那些年流行的「心靈雞湯」之出處多在這裏。