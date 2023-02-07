美國國務卿布林肯以「氣球風波」為由，決定押後訪華行程。注意，是押後而不是取消，表示他仍不願或不捨得放棄訪華計劃，只是認為目前暫時不宜啟程而已。其實正如中國外交部發言人指出，中美雙方都沒有宣布過甚麼訪問，美方發布有關消息，是美方自己的事情。這番話的意思很明顯，布林肯訪華不過是一廂情願。

正所謂，相見爭如不見，有情何似無情。近幾年中美高層所有接觸包括通話或會面，全是美方主動要求，這說明一個事實，是美國有求於中國，而不是中國有求於美國。所以，布林肯是否來訪，中方並不在乎，如果說押後或取消訪問有損失，那也是美方的損失。

表面上美國咄咄逼人，不斷加大力度打壓中國，甚至千方百計搞「脫鈎」，實際上老美的日子並不好過，通脹高企，經濟低迷，加上負債纍纍，美債又遭各國央行大規模拋售，以及俄烏戰爭帶來沉重壓力，可謂內外交困。布林肯始終不願放棄訪華計劃，正是因為有難言之隱，無事不登三寶殿，上門必是有事相求。偏偏此時發生「氣球風波」，經美國政客和媒體大肆渲染，布林肯騎虎難下，訪華計劃只好暫時擱置。

也正是因為政客和媒體大肆渲染，華府被指軟弱無能，為了挽回面子，才不得不擊落氣球。只是此例一開，今後美軍在中國家門口耀武揚威，以及美國政客竄訪台灣就得小心了，誰也不能保證他們平安無事。不要以為這是危言聳聽，中國在上世紀五、六十年代曾多次擊落侵犯領空的美國戰機和偵察機。最轟動的一次是1956年8月22日，一架美軍偵察機竄入華東上空，被解放軍戰機擊落，美軍偵察機上16人全部報銷。美國軍方氣急敗壞，派遣包括3艘航母在內的數十艘軍艦和200多架戰機，氣勢洶洶集結在東海一線，擺出尋釁報復的姿態。但中國軍隊不慌不忙，嚴陣以待，美軍始終不敢輕舉妄動，最後還是灰溜溜撤走。

當年中國軍事實力遠遠不如美國，尚且敢於針鋒相對，殲滅來犯之敵，何況是現在。美國擊落誤入領空的民用氣球，以為很威風，殊不知這恰恰暴露紙老虎本質。面對一個毫無威脅的氣球，他們杯弓蛇影，如臨大敵，不是很可笑嗎？如果進入上空的是他國戰機或導彈，整個美國豈不是亂成一團？