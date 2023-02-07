美國煞有介事處理所謂的「中國間諜氣球」，竟派出一架F22戰機使用一枚導彈將之擊落，此前還派出兩架F22戰機追蹤「護航」；事後又派出多艘美國海軍和海岸防衞隊船隻在氣球墜落區域打撈收殘，聲稱要送往實驗室分析。整個鬧劇耗用多少公帑，堪稱是天文數字，何謂殺雞用牛刀，此所謂也。

不是嗎？中國早就解釋清楚，這個氣球是民用無人飛艇，用於氣象研究，因不可抗力進入美國領空，完全是意外，跟所謂的間諜活動沾不上邊。試想想，要是美國真的深信此乃刺探軍事機密的間諜氣球，怎麼可能任由氣球在美國上空飄浮長達一周才將之擊落？還容許它從美國華盛頓州一帶進入美國本土，由西北向東南方向，直至美國佛羅里達州？橫跨大半個美國，這豈非將所有機密都看光光？

更何況這隻民用無人飛艇成本並不高，有指價值不足10萬元人民幣，跟美國軍方精銳盡出，單是F22戰機身價高達兩、三個億美元相比，簡直不成比例，講出來都笑死人。顯而易見，拜登政府藉今次事件做騷，擺出不怕與中國硬碰的姿態，尤其在民主共和兩黨黨爭激烈、明年又屆競選年之際，這類拿中國撈取政治油水的事件，只會陸續有來。

須知道，拜登及軍方當初明明以擊落氣球會有墜落傷人風險為由，拒絕擊落，惟在共和黨狂轟、輿論反華情緒高漲下，拜登最後改變初衷。中國外交部對此強烈不滿及抗議，兩國關係再走下坡。早前美國國務卿布林肯原定本月初訪華，但受到中方冷待，本欄指出他以氣球事件為下台階推遲訪華行程。以目前兩國的緊張態勢觀之，在擊落氣球事件未妥善解決前，美國高階官員訪華的可能性近乎零，中國肯定不會接見。