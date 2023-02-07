美國以至由美國協助盟友建立的防空系統，在未經考驗時，往往被吹噓得神乎其神，實際上卻是完全經不起洪爐試煉。

南韓建立的防空體系，肯定是得力於美國的協助，過去沒受過明顯衝擊，便一直自我感覺良好，但在去年12月，北韓小試牛刀，派出5架無人機南下，飛到南韓首都首爾上空徘徊，歷時7句鐘。在那幾小時內，整個南韓空防系統竟然束手無策，據說也曾開炮100多發試圖射擊，結果無一命中，最後5架無人機「玩夠了」，才施施然離去。

無人機可以在首爾空域，更可以在龍山總統府上空徘徊數小時，今次它們只是探測，但下次隨時可以改而發動攻擊。北韓無人機此番登臨，就是要告訴南韓，你們的所謂嚴密空防，其實弱不禁風。

南韓栽了觔斗，他們的老師山姆大叔臉上同樣不好過。不過這位大叔或許還可以自我安慰說是徒兒學藝未精，得不到自己真傳，才會如此丟人現眼。到了近日，不知是有意抑或無心，中國製的無人飛艇終於出手，直接飛入了美國內陸，在好長一段時間通行無阻，使整個北美防空系統亂了方寸。事情至此，世人便清楚明白，原來美國以至美國的徒兒一直在自欺欺人，他們滿以為已將自己的天空守護得嚴嚴實實，實際上卻是門戶洞開，近乎無險可守。

台灣一直也是拜美國為師，以為憑此就可以跟中國大陸抗衡。要是跟南韓比較，人家是入室弟子，而寶島勉強只能算是入於門牆。師傅和大師兄與人對陣，戰果尚且如此丟人，台灣這個小師弟學藝未精，到頭來肯定更糟。如今現實擺在眼前，美國整套軍事防空系統千瘡百孔，屢試屢不靈，他們一直穿在身上的，其實只是國王的新衣。