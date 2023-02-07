一個據報來自中國的偵察用高空氣球，出現在美國領空，美方大肆渲染一番，吸引了世界目光後，忽然自打嘴巴不怕殘骸或會誤傷平民了，派出F22戰機將之擊落，事件不但觸發兩國新一場外交風波，還有一連串問號。

首先，美國蒙大拿州上周三有民眾拍到當地上空出現白色氣球，傳媒對此作出報道。五角大樓翌日指是「間諜氣球」，聲稱過去數日一直有監察氣球活動，但又說相信氣球未有使用會暴露其位置的雷達或其他電子發射裝置，故防空系統未能成功偵測。此外，有美媒借「一位不願公開姓名的國防部高級官員」之口，指氣球飛越敏感軍事場所，例如核彈發射井，但官方說法卻是未知氣球試圖收集甚麼情報。已足叫此前受「中國威脅」論洗腦的人士，產生諸多聯想，這就是氣球事件的看點所在。

坦白說，在「911事件」前，美國對防空意識或者尚有疏漏之處，但隨着世貿中心塌下，已再難有人可從高空檢得便宜。雖云偵測氣球飛行高度可達8萬至12萬呎，戰機為6.5萬呎，但若說美國上空因此便變作無掩雞籠，而同一時間山姆大叔的衞星又好像早前北溪管道被炸般，全部發揮不到作用，任由氣球隨風吹送任我行，那是令人難以置信的。

美媒公開美軍F22戰機升空擊落氣球的畫面，全球廣傳，美方威風八面，然而，真正四両撥千斤的卻是中方。外交部對用於氣象科研的民用飛艇，受西風帶影響誤入美國領空，遭美方以武力擊落，表示嚴正抗議，保留使用必要手段處置類似情況的權利。最後一句乃重點所在，尤其美國人老愛派出偵察機在南海活動，單是上月已錄得64架次。華府擊落氣球本想耀武揚威，卻打錯算盤，反送上口實予早已不吃這一套的中國人。