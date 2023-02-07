香港與內地昨日正式全面通關，兩地居民終於可以隨意出行與家人團聚，公務、商務活動回復正軌，零售、餐飲業等終於迎來了客似雲來的盼望。現階段要做的無疑是全方位宣傳本港的新機遇、新基建、新體驗，吸引各地遊客訪港消費，帶動本港經濟。當局展開「你好，香港！」大型全球宣傳活動，標誌着香港已正式復常，矢志邁向經濟復元之路。

活動聚焦於四大領域，當中「迎客來」措施最矚目，機管局將向全球遊客免費送出超過70萬張機票，受惠者包括內地遊客，另香港市民也有份，亦有「香港有禮」旅客消費優惠券計劃。

另外，「走出去」訪問計劃，說好香港故事，更是要快。過去幾年，一些抹黑且不利香港的負面描述湧現，令海外人士對本港的觀感有一定的影響。現在是一個最佳的時機，組織不同的訪問團到內地和外國，介紹香港優勢，推動商貿、旅遊和人文交流等合作，改變境外人士及遊客對香港的負面印象，讓他們重拾信心，燃起到港旅遊、來港投資及從事工貿的意欲。特首已出訪沙特阿拉伯，但這個工作不應只限於政府，商界、民間機構可用不同方式向外推廣香港故事，吸引更多人認識香港。

「請客來」方面，當局須多針對公眾喜愛使用網上平台的習慣，在目標地區網上平台多賣香港好客之道及全球送機票的廣告。另建議參考新加坡、馬來西亞等國家，邀請各地YouTuber來港親身感受香港的文化魅力，如租借旗袍，到中上環老區、大館等影相留念，透過網上平台分享介紹給他們地區所屬的觀眾，展現香港深厚的文化底蘊，加深外界對本港的認識。作為立法會議員，當然會關心公帑開支，建議政府適時交代相關開支及工作成效。