昨日是香港的大日子——全面通關了。沒甚麼限額了，毋須左測右檢了，海陸空各香港與內地的通關口岸全通了，香港向全世界大開中門迎客了，大力吸客了。

港人望眼欲穿，足足等了3整年，真是如開國領袖的豪邁詩句形容跨艱難險阻心情：「雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。從頭越，蒼山如海，殘陽如血。」

關啊！關啊！未關不知好，未關不知寶。關了才覺痛，關了才覺苦。3年不通關，才知愁滋味。那麼，港人經歷了3年閉關抗疫戰又醒悟了甚麼？倘若毫無醒悟的話，又怎能如開國領袖金句所期「從頭越」呢？又怎能看到新香港壯麗發展「蒼山如海，殘陽如血」般的復甦洪流呢？新香港不是舊的重複，而是要有新的飛躍。

3年前，那些曾上美國假消息當的人、那些曾盲目針對自己國家的人、那些曾跟隨反中亂港勢力組織及政黨發動「三罷」逼港府封關的人都睡醒了嗎？有沒有想過，為何都是有知識、有文化甚至有專業資格的人，也加入疑中拒中反中的行列，用非理性的立場處處仇視敵視蔑視自己國家的抗疫政策和措施，被偏頗政治立場蒙蔽了理智的雙眼呢？倘若不想清想楚的話，生活在極度開放和訊息爆炸的香港，不用多久又會重蹈上當受騙的錯誤，不會因為曾3年封關的隔離痛苦而增強免被騙力、增強對自己國家的愛護和信任、增強作為中國人的偉大民族自信心自豪感。

3年的新冠疫災已過，他日又可能來一個更嚴重、更駭人的自然界災難，絕非杞人憂天。「一國兩制」下的香港人，如果經歷過去3年的天災人禍仍不學會提升國家觀念和理性認知的水平、不增強抗騙的能力，又怎能確保香港復興呢？