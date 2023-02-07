上屆政府做事，最愛吹水，政策多多卻總是拖拖拉拉，沒有坐言起行做實事。所謂「長遠房屋政策」，又係得個「噏」字，到頭來臨落雨收柴，先嚟廢噏甚麼「前人種樹，後人乘涼」！實情係公屋輪候冊愈積愈厚，市民上樓等到頸長眼出血。

本屆政府主張「以結果為目標」，喺房策上要提量、提速及提效，又提出「公屋提前上樓」計劃，用心良苦，可惜因配套設施未能配合，居民上班上學十分不便，叫苦連天！《施政報告》為了要助市民「告別劏房」，政府推出「簡約公屋」，之不過由於造價高、選址偏，一直引來爭議，其中一幅位於啟德嘅選址因屬商業核心區，地王值萬金，用嚟起簡約公屋，究竟是否「嘥料」，更惹來紛爭。

嗱！本報民調顯示，大部分受訪者批評政府嘅簡約公屋計劃浪費時間及金錢，倒不如加快興建永久性嘅傳統公屋更實際，批評當局處理房屋問題藥石亂投，更質疑簡約公屋成效。受訪者歸咎政府一直冇善用土地資源，又認為房屋政策「走捷徑」無助解決問題，房屋發展最終恐原地踏步。

事實上，從本報民調，反映市民嘅識見比之政府更深明「欲速則不達」，而管理者最重要係「必須成事」而非製造紛擾！應該實事求是嘅政府卻永遠冇積極去跟進，捨正途而弗由，梗係唔掂啦！呢，本報尋日踢爆港府自公布發展北部都會區以來，只收約30公頃棕地，僅佔整個發展區嘅3%面積，並預料多花4年時間才收回約200公頃棕地，累計回收嘅棕地面積亦僅佔24%。有環團直言港府以龜速收棕地，進度及不上非法開墾嘅速度，完全空談發展。生命有限而流年易逝，政府一味講多過做，「房事」求「簡約」，你估坐禪默想就可得道成仙咩！