自古忠言皆逆耳，所謂「好話唔好聽」，被指出不足之處，當事人又怎會舒心呢。然而，人總要勇於面對過失，查找不足，方能改善，才能進步；普通市民如是，執政者更如是。倘若執政者無視批評、背離民意，只愛聽歌功頌德之聲，如何憂民所憂，紓解民困？可是，本港警方近日面對善意批評時不思己過，反而裝腔作勢，發信向正義傳媒施壓，企圖滅聲，做法令輿論嘩然！本港治安每況愈下，愈反愈黑、愈掃愈毒，又豈會無因呢？

近日本港先後發生兩宗疑犯襲擊警員案件，兩名警員的處理手法飽受輿論質疑。其中在坪洲開槍案中，警員向一名手無寸鐵的菲律賓男子連開3槍；另一宗則發生在尖沙咀，警員截查毒品快餐車時，被男疑犯毆傷，最終疑犯逃去無蹤。兩案中，兩名警員的處理手法可謂各走極端，坪洲案的警員使用了當時可供選擇的最高武力，至於尖沙咀案的警員則選擇徒手搏擊，相似之處是結局皆不完美。既然不完美，自然有不足之處，質疑聲音又豈會無理？

民眾心有疑慮，自然需要發聲，重任隨之落到傳媒肩上。《東網視頻》上月發布一段題為「男子漢無搏雞力 治安壞市民心驚」的影片，以事實為依歸，就警察過去在多宗案件中的表現作出評論；令人意想不到的是，警方反應激烈，煞有其事致函《東網》，指摘影片內容以嘲笑的態度，對警員作出偏頗的批評。《東網》主持人所說的論點不但是肺腑之言，更是市民心聲，警方卻發信施壓，不是企圖滅聲，又能是甚麼？實在令人費解！

先說信中所述「嘲笑的態度」。與其說是「嘲笑」，不如說是「幽默」。在旁觀者角度，《東網》不過是加插一些電影片段，營造輕鬆氣氛，探討嚴肅話題；倘若說該些電影片段有侮辱成分，破壞警隊形象，何以當年又能上映呢？況且評論短片向來不會平鋪直敍，以「幽默手法」評論警隊新聞的短片，在網絡上猶如恒河沙數，何以警方只向《東網》發信，卻從不過問其他評論短片呢？難道這就不是「偏頗」嗎？

再說信中所述的「偏頗」。《東網》短片並沒有探討警察處理手法是對或錯，只是客觀陳述作為「男子漢」的警員手無縛雞力，有違公眾期望，從而引伸出「加強訓練」的建議，何來「偏頗」呢？若說警員手無縛雞之力的說法是「偏頗」，即是說警員實際上孔武有力，個個都是「武林高手」，那警方又如何解釋「開槍」及「疑犯逃之夭夭」呢？客觀來說，作為執法者，不是應該具備制服疑犯的能力嗎？倘若與普通市民相差無幾，警察的專業何在？

縱然逆耳，但建議若能被接納，警隊質素獲提升，不就是市民及警隊雙贏嗎？令人憤恨的是，當出現批評聲音，警方從不虛心納諫，反而向傳媒施壓；所造成的惡果，很可能是警隊繼續驕傲自滿、獨斷專行，增加與市民的隔閡，最終被市民拋棄。