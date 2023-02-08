世界視線：烏墮戰爭如自毀　加入歐盟望重生

歐盟高層上周在烏克蘭首都基輔與澤連斯基政權舉行峰會，目的除了確立歐盟肯定全力供應武器、資金及加強制裁俄羅斯，澤連斯基最希望是容許烏克蘭盡快加入歐盟。這個願望非常重要，烏克蘭的命運可在歐盟中走上光明大路；烏克蘭加入歐盟市場，會增加生產、就業及收入。這方面歐盟委員會主席萊恩沒有作出承諾，連程序時間表也沒有提出。

歐洲議會副議長、德國社會民主黨高層巴利（Katarina Barley），近日就公開表示烏克蘭距離加入歐盟還有一大段路。她認為烏克蘭為了加入歐盟，在改革方面是作出不少努力，但比它更早申請的國家如土耳其及塞爾維亞等，較烏克蘭付出的努力及成果更大。她更表示，歐盟成員國也先要改革現行所有成員國一致通過的法則，才能更有效處理事務。此外，她強調批准加入歐盟是要一視同仁滿足各項要求，這無疑是潑澤連斯基冷水，隱喻烏克蘭根本無法獲得歐盟成員國一致支持其加入歐盟，及無法獲優先考慮。

歐盟不支持烏克蘭加入的最大原因，其實是因為歐盟顧忌烏克蘭政府貪腐非常嚴重。不單止政論家及歐盟議員，連德國傳媒街頭訪問基輔市民，都有不少人對加入歐盟表示悲觀，原因正正是烏克蘭政府太貪腐及經濟落後。

德國政治學教授Uwe Jun則認為，即使俄烏戰爭完結，戰後政治、社會及經濟問題仍會很多，短時間內無法處理妥善，穩定下來需時，烏克蘭加入歐盟最樂觀也只能是2030年後才可成事。

不過，烏克蘭加入歐盟的承諾，可以成為促進俄烏談判的其中一個重要條件，早在俄烏戰爭開始前，俄羅斯總統普京就聲言反對烏克蘭加入北約，但接受它加入歐盟。目前俄羅斯形勢相當好，只要俄軍在北約輸入重軍事裝備之前拿下頓巴斯及扎波羅熱，有效摧毀烏軍精銳，北約軍備到來也會太遲，烏軍亦已無力反攻，停火及和談可以成為重要選項。

戰後俄羅斯肯定無力助烏重建，寄望美國霸權主義政府幫忙只是幻想，加入歐盟是烏國唯一重見天日及走向繁榮穩定的希望，那就要看被美國唆擺犧牲烏克蘭福祉、但傷俄失敗的歐盟成員國，是否有歐洲大家庭的道義了。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻