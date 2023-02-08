功夫茶：忽視中產點共贏　選址爭議難平息

「簡約公屋」爭議不斷，風波至今難平息；一眾高官好話說盡，一時指貧窮戶面對惡劣屈居環境是怎樣痛苦，不能以金錢去衡量，既是在獅子山下相遇上，理應同舟且共濟，簡約公屋係劏房戶嘅「救生艇」，咪執着造價高啦！

至於有過萬個簡約公屋單位，選址落喺其中一幅位於啟德嘅商業核心區，地王值萬金，用嚟起簡約公屋，會否破壞地區環境，並影響附近樓價，令買咗呢區樓嘅唔少中產反感呢？尋日大清早就有約20名啟德居民到政府總部外請願，反對政府喺啟德世運道興建簡約公屋，促請政府重新審視，並落實第二個核心商業區（CBD2）嘅發展，咪再拖延。呢！較早前啟德共14個屋苑嘅居民先召開居民大會，反對簡約公屋選址欠諮詢，不排除遊行及提司法覆核咁話！睇嚟市民一啲都唔覺有關計劃係「互利共贏」方案喎！

各位，簡約公屋未起先哄動，簡直係「惹火尤物」！5年計劃總開支為264.4億元，若除以3萬個單位，平均每間簡約公屋投入約88萬元，被質疑較傳統公屋及過渡性房屋平均造價高，今日立法會工務小組會審議首批項目，咁多高官事前唱好，究竟議員又如何睇呢壇惹火爭議嘅焦點？有論者並不為高官吹噓嘅「救生艇」論動容，反指斥政府不計成本助貧困家庭「房事輕鬆」，雖說係高尚情操，佢就認為個人可以咁樣做，之不過並唔係一個負責任政府應有嘅行為，善用公帑先至係政府嘅首要責任。

功夫茶都講過政府推出政策時常太粗疏，難免引來公眾抨擊，簡約公屋明顯計劃不周詳。嗱！高官回應傳媒時，講來講去都係三幅被，除咗拍拍心口指未來10年供應可以滿足房屋需求，但因用地等問題而令供應「頭輕尾重」，當局希望解決市民需求，故推出簡約公屋；又話簡約公屋用地本來有實際需要，在使用5年左右會交還土地；港府亦明白市民關注交通安排，強調會處理好交通配套。

至於有市民憂慮樓市會跌，高官就形容「明白各人有不同考慮」。依家該區私樓業主群情洶湧，擔心會令啟德CBD2定位名存實亡，更擔心影響樓價。正如功夫茶講過，皆因有家庭窮一生積蓄在此黃金地段置業，若因簡約公屋落戶呢區而拖低附近樓價，咁政府呢隻「救生艇」幫到啲基層又累到啲中產！功夫茶留意有人揶揄高官財產申報，所持多個物業多屬傳統豪宅區，係第一核心商業區（CBD1）所在；難怪有啟德業主質疑：簡約公屋項目倘損害啟德CBD2發展，CBD1樓市料將間接受惠！質疑高官堅持選址啟德，何不賣咗自己CBD1嘅物業，搬到啟德做街坊，與一班反對者共進退，咁就有說服力選址呢區不會拖低樓價，選址爭議可平息！看似「怪論」，亦有其道理焉！